Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Charles Leclerc/Ferrari nach P2 im USA-GP: «Einstopper wie Kimi? Unmöglich»

Charles Leclerc wird beim Grand Prix der USA bei Austin (Texas) Zweiter hinter Kimi Antonelli. Der Ferrari-Fahrer ist mit seiner Leistung zufrieden und sagt: «Schöne Duelle mit Verstappen und Norris.»

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Zweiter Platz für Charles Leclerc beim Formel-1-GP der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin, an diesem Tag steht dem 29-jährigen Monegassen nur Sieger Kimi Antonelli vor der fahlen texanischen Sonne. Leclerc verpasst seinen neunten GP-Sieg deutlich, weil sein Dienstwagen im ersten Teil des Grand Prix nicht schnell genug war.

Werbung

Werbung

Nach seinem 56. Podestplatz in der Königsklasse stuft der WM-Zweite von 2022 seine Leistung auf dem COTA so ein: «Das war ein gutes Rennen, leider haben wir gegen Kimi den Kürzeren gezogen, was natürlich immer einen bitteren Nachgeschmack erzeugt.»

«Unterm Strich muss ich mit P2 zufrieden sein, weil wir es geschafft haben, nach einer doch eher enttäuschenden Quali Ränge gutzumachen.»

Im Artikel erwähnt

«Wir wussten, dass wir einen guten Renn-Speed haben würden. Im ersten Teil des Grand Prix waren wir aber nicht schnell genug. Ein Einstopper wie ihn Kimi gezeigt hat, das hatten wir nicht auf dem Plan.»

Werbung

Werbung

«Das Rennen hat Spass gemacht, mit einigen schönen Zweikämpfen kurz nach dem Start und dann auch im Verlauf des Grand Prix, mit Lando und Max.»

TV-Programm

«Beim Start habe ich mein Glück an der Aussenseite versucht, aber dann habe ich zu viel Batteriesaft verbraucht, um mich später in der Runde gegen Max zu wehren.»

«Das Gefühl im Auto stimmte, wir waren einfach im ersten Teil des WM-Laufs weniger schnell als erwartet. Zum Schluss konnten wir Boden gutmachen, aber gegen Kimi hat es halt nicht mehr gereicht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM