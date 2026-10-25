USA-GP im Live-Ticker: Max Verstappen jagt Kimi Antonelli, Ferrari lauert

Die Formel-1-Fans dürfen sich auf einen texanischen Festschmaus freuen: Kimi Antonelli kann an diesem 25. Oktober zum jüngsten Formel-1-Weltmeister werden, Max Verstappen jagt seinen dritten GP-Sieg in Folge (nach Bahrain und Singapur).

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Die Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton gehen von von Positionen 4 und 5 in den Grand Prix. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur glaubt an den Sieg: «Unsere Dauerläufe waren sehr gut.»

Wie sich das alles entwickelt, das erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker vom Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas), Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.

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