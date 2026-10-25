USA-GP im Live-Ticker: Max Verstappen jagt Kimi Antonelli, Ferrari lauert
Spannende Ausgangslage zum USA-GP auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas): Verstappen will Antonelli schlagen, Ferrari-Teamchef Fred Vasseur glaubt an Siegchance von Leclerc und Hamilton.
Die Formel-1-Fans dürfen sich auf einen texanischen Festschmaus freuen: Kimi Antonelli kann an diesem 25. Oktober zum jüngsten Formel-1-Weltmeister werden, Max Verstappen jagt seinen dritten GP-Sieg in Folge (nach Bahrain und Singapur).
Die Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton gehen von von Positionen 4 und 5 in den Grand Prix. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur glaubt an den Sieg: «Unsere Dauerläufe waren sehr gut.»
Wie sich das alles entwickelt, das erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker vom Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas), Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand