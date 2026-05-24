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Dicke Luft nach Sprint-Duell? Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht Klartext

Die Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli lieferten sich im Sprint ein Spitzenduell wobei der Brite die Nase vorn behielt. Der WM-Leader war sauer. Zu Unrecht, findet Teamchef Toto Wolff.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Wolff: «Wir lassen unsere Fahrer hart, aber fair gegeneinander kämpfen»
Wolff: «Wir lassen unsere Fahrer hart, aber fair gegeneinander kämpfen»
Foto: Moy / XPB Images
Wolff: «Wir lassen unsere Fahrer hart, aber fair gegeneinander kämpfen»
© Moy / XPB Images

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Dass Kimi Antonelli im Sprint von Kanada nichts unversucht lassen würde, um an seinem Teamkollegen und ärgsten Gegner im WM-Kampf vorbeizukommen und den Sieg zu schnappen, war schon vor dem Start klar. Der Teenager aus Bologna musste von Startplatz 2 losfahren und hatte sich nichts Geringeres als den Sieg vorgenommen.

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Deshalb griff er nach einigen Runden auch an – allerdings ohne Erfolg. Russell verteidigte die Führung und Antonelli fiel hinter Weltmeister Lando Norris im McLaren zurück, weil er sich nach dem misslungenen Überholversuch zwei Mal durchs Grün pflügen musste. Der Italiener beschwerte sich am Funk lauthals darüber, dass ihm sein Teamkollege hätte Platz lassen müssen, bis Teamchef Toto Wolff ihn schliesslich ermahnte, sich aufs Rennen zu konzentrieren.

Im Qualifying zum heutigen GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve gaben die beiden Mercedes-Stars dann wieder den Ton an, und Russell hatte erneut die Nase vorn. Die beiden Sternfahrer werden demnach einmal mehr aus der ersten Startreihe losfahren. Wolff sagte nach der Zeitenjagd: «Der Sieg im Sprint und die Pole-Position für den Grand Prix bedeuten, dass wir hier in Montreal einen soliden Samstag hatten.»

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Grundregeln für den teaminternen Fight

Und mit Blick auf den Zwist im Sprint stellte der Wiener klar: «Wir lassen unsere Fahrer hart, aber fair gegeneinander kämpfen – genau das war im Sprint der Fall. Beide kennen unsere Erwartungen als Team und wissen, wo die Grenze liegt. Ihr Duell ist eine gute Gelegenheit, um sicherzustellen, dass diese Grundregeln für den Rest der Saison allen Beteiligten so klar wie möglich sind.»

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Wolff verriet auch: «Aufgrund der kühleren Bedingungen, die wir für den Rennsonntag erwarten, haben wir die Fahrzeugabstimmung geändert, deshalb war es nicht einfach für die Piloten, im Qualifying eine schnelle Runde zu drehen.» Und der Teamchef lobte: «Sowohl George als auch Kimi haben großartige Arbeit geleistet. Das verschafft uns die bestmöglichen Startpositionen und die Chance, am Sonntag um den Sieg zu kämpfen.»

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

70

1:31:52,688

1:14,119

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

70

+0,228

1:14,287

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

12

70

+1,014

1:14,455

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

70

+2,109

1:14,255

12

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

70

+3,442

1:14,261

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

70

+10,713

1:14,805

8

07

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

70

+10,972

1:15,024

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Sauber

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

70

+15,364

1:15,372

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Haas

Esteban Ocon

Esteban Ocon

31

69

+1 Runde

1:14,593

2

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

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Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

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69

+1 Runde

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