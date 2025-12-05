Dr. Helmut Marko: «Hatten schon schwierigere Freitage»

Das letzte Formel-1-Kräftemessen der langen Saison 2025 in Abu Dhabi wird darüber entscheiden, welcher Fahrer sich in diesem Jahr die WM-Krone aufsetzen darf. Als WM-Leader mit 12 Punkten Vorsprung geht Lando Norris ins letzte Rennen der Saison. Titelverteidiger Max Verstappen ist sein erster Verfolger. Der Red Bull Racing-Star verfügt über einen Vorsprung von vier Punkten auf Norris’ Teamkollegen Oscar Piastri, der als aktueller WM-Dritter Aussenseiterchancen hat.

Entsprechend gespannt verfolgten die GP-Beobachter und Fans die ersten beiden Trainings am Freitag mit. Und in der ersten Stunde fiel der Vergleich sehr knapp aus. Norris hatte die Nase vorn, Verstappen blieb nur acht Tausendstel über der Bestmarke. Piastri musste das Steuer seines McLaren hingegen den Regeln entsprechend Pato O’Ward überlassen.

In der zweiten Session belegte Norris wieder die Top-Position der Zeitenliste vor Verstappen. Doch diesmal fiel der Unterschied mit 0,363 sec deutlich grösser aus. Weit abgeschlagen landete hingegen Piastri auf Platz 11 der Zeitenliste. Sein Rückstand auf die Tagesbestzeit seines Stallgefährten fiel mit satten 0,68 sec grösser als erwartet aus.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hielt nach getaner Arbeit denn auch fest: «Ich würde es nicht eine alarmierende Lage nennen. Aber es ist auch keine komfortable Situation. Wir verlieren jetzt im dritten Sektor mehr, das Auto tendiert deutlich zum Untersteuern, und das mag Max überhaupt nicht. Auch in den Longruns waren wir im ersten Training besser. Diesmal sind wir hinter Lando, nicht deutlich, aber dahinter.»

«Es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das, was wir verändert haben, hat nicht das bewirkt, was wir erwartet haben. Und auch der Reifenabbau war höher als bei McLaren, das trifft aber nur Lando zu. Er ist es vor allem, der schneller ist – leider nicht Piastri. Uns wäre es umgekehrt lieber», fuhr der Grazer fort, stellte aber auch klar: «Aber es ist erst Freitag, wir haben schon schlechtere Freitage gehabt.»