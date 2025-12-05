Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Dr. Helmut Marko: «Hatten schon schwierigere Freitage»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko wollte nach dem Trainingsfreitag in Abu Dhabi nicht von einer alarmierenden Lage sprechen. Er räumte aber ein: «Es ist aber keine komfortable Situation.»

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko
Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das letzte Formel-1-Kräftemessen der langen Saison 2025 in Abu Dhabi wird darüber entscheiden, welcher Fahrer sich in diesem Jahr die WM-Krone aufsetzen darf. Als WM-Leader mit 12 Punkten Vorsprung geht Lando Norris ins letzte Rennen der Saison. Titelverteidiger Max Verstappen ist sein erster Verfolger. Der Red Bull Racing-Star verfügt über einen Vorsprung von vier Punkten auf Norris’ Teamkollegen Oscar Piastri, der als aktueller WM-Dritter Aussenseiterchancen hat.

Werbung

Werbung

Entsprechend gespannt verfolgten die GP-Beobachter und Fans die ersten beiden Trainings am Freitag mit. Und in der ersten Stunde fiel der Vergleich sehr knapp aus. Norris hatte die Nase vorn, Verstappen blieb nur acht Tausendstel über der Bestmarke. Piastri musste das Steuer seines McLaren hingegen den Regeln entsprechend Pato O’Ward überlassen.

In der zweiten Session belegte Norris wieder die Top-Position der Zeitenliste vor Verstappen. Doch diesmal fiel der Unterschied mit 0,363 sec deutlich grösser aus. Weit abgeschlagen landete hingegen Piastri auf Platz 11 der Zeitenliste. Sein Rückstand auf die Tagesbestzeit seines Stallgefährten fiel mit satten 0,68 sec grösser als erwartet aus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hielt nach getaner Arbeit denn auch fest: «Ich würde es nicht eine alarmierende Lage nennen. Aber es ist auch keine komfortable Situation. Wir verlieren jetzt im dritten Sektor mehr, das Auto tendiert deutlich zum Untersteuern, und das mag Max überhaupt nicht. Auch in den Longruns waren wir im ersten Training besser. Diesmal sind wir hinter Lando, nicht deutlich, aber dahinter.»

Werbung

Werbung

«Es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das, was wir verändert haben, hat nicht das bewirkt, was wir erwartet haben. Und auch der Reifenabbau war höher als bei McLaren, das trifft aber nur Lando zu. Er ist es vor allem, der schneller ist – leider nicht Piastri. Uns wäre es umgekehrt lieber», fuhr der Grazer fort, stellte aber auch klar: «Aber es ist erst Freitag, wir haben schon schlechtere Freitage gehabt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien