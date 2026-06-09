Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nachwuchs am Steuer! Browning & Fornaroli übernehmen in Barcelona im FP1

Jugend forscht! In Barcelona schickt Williams Nachwuchsfahrer Luke Browning ins FP1. Der Brite fährt auch in Spielberg. McLaren gibt Leonardo Fornaroli sein Debüt im Formel-1-Auto.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Luke Browning am Williams-Kommandostand
Luke Browning am Williams-Kommandostand
Foto: Williams Racing
Luke Browning am Williams-Kommandostand
© Williams Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Doppelter Nachwuchs-Einsatz bei Williams! Das Team aus dem englischen Grove hat vor dem Formel-1-Rennen in Barcelona am Wochenende verkündet, dass ihr Nachwuchspilot Luke Browning den Formel-1-Boliden FW48 im ersten freien Training in Barcelona übernehmen wird. Doch damit noch nicht genug: Auch im Rennen zwei Wochen später in Spielberg auf dem Red Bull Ring wird der junge Brite einen Einsatz bekommen.

Werbung

Werbung

Damit der Nachwuchs mehr Übungszeit in Formel-1-Boliden bekommt, sind die Formel-1-Teams verpflichtet, insgesamt vier Trainingssessions pro Saison an junge Fahrer abzugeben. Als junger Fahrer zählt ein Pilot, der noch keine zwei GP-Einsätze gefahren ist. Meist werden die vier Trainings auf zwei Fahrer aufgeteilt und auf Strecken vergeben, die die Stammpiloten gut kennen. Voraussetzung auch: kein Sprintwochenende. Da gibt's ja bekanntlich nur ein Training.

Erste Ausfahrt mit 2026er-Auto für Browning

Für Browning ist es nicht der erste Ausritt im Formel-1-Auto. Bereits 2025 übernahm er zwei Trainings-Sessions. Damals in Mexiko und Bahrain. Außerdem fuhr er 2025 und 2024 für Williams in Abu Dhabi. Es wird aber Brownings erste Formel-1-Ausfahrt unter dem neuen Reglement sein, das seit der Saison 2026 gilt.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Albon macht in Barcelona 60 min Pause

Für die beiden Williams-Stammfahrer Alex Albon und Carlos Sainz bedeutet die Nachwuchsförderung, dass sie jeweils eine Session aussetzen werden. In Barcelona macht Alex Albon für Browning im FP1 Platz, Sainz bekommt bei seinem Heim-GP alle drei Trainings (auch wenn Madrid streng genommen jetzt sein Heim-GP ist, da der Spanier ja aus der Hauptstadt stammt). In Österreich auf dem Red Bull Ring setzt dann Sainz das FP1 aus.

Werbung

Werbung

Die Übung könnte sich für Williams nicht nur in Bezug auf die Nachwuchsförderung auszahlen: Browning ist nominell Reservefahrer von Williams. Sollte also ein Fahrer ausfallen, würde Browning einspringen. Jede Praxiserfahrung mit den neuen Autos ist also herzlich willkommen.

TV-Programm

Browning: Kann es kaum erwarten!

Luke Browning: «Ich kann es kaum erwarten, mich zum ersten Mal hinter das Steuer des FW48 zu setzen. Dass ich in der Europa-Saison gleich zweimal die Gelegenheit habe, das Auto hautnah zu erleben, macht das Ganze noch besonderer. Ich habe hart trainiert, um mich bestmöglich vorzubereiten, damit ich das Beste aus diesen Testfahrten herausholen und dem Team bei der Planung und Vorbereitung auf die kommenden Rennwochenenden helfen kann. Ich bin allen beim Team unglaublich dankbar für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung, und ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen.»

McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli
McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli
Foto: McLaren
McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli
© McLaren

McLaren setzt auf Fornaroli

Auch McLaren teilt mit, dass in Barcelona ein Nachwuchsfahrer einsteigt: Leonardo Fornaroli wird am Freitag im FP1 das Auto von Lando Norris übernehmen. Für den Italiener ist es das Debüt in einem Formel-1-Auto. Er wird mit der Nummer 67 unterwegs sein – und mit der McLaren-Sonderlackierung zum 1000. GP, die auch in Barcelona auf dem Auto sein wird.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien