Max Verstappen (4./Red Bull Racing): «Dann hat man ein riesiges Problem»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erlebte ein wie verhextes Qualifying vor dem Ungarn-GP. Normalerweise werden die Autos im Laufe einer Session schneller. Doch der Niederländer erlebte auf dem Hungaroring ein gegenteiliges Phänomen. Mit jeder Runde wurde es schwieriger für ihn, eine gute Rundenzeit einzufahren. Also wurde er nur enttäuschender Sechster – startet aber wegen der Strafen für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli auf Platz 4 vor. Sein Teamkollege Isack Hadjar erreichte nur Startplatz 8, ist von den Strafen nicht tangiert.

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Autoabbau statt Reifenabbau

Max Verstappen sagte nach dem Qualifying: «Das Wochenende ist bislang für uns insgesamt schwierig gewesen.» Und ein wenig zynisch setzte er nach: «Aber wenn nicht deine Reifen abbauen, sondern dein Auto abbaut, dann hat man ein riesiges Problem.» Allerdings.

Verstappen beschrieb das Problem: «Das Auto wurde Runde für Runde schlechter. Je mehr Runden ich gefahren bin, desto schwieriger wurde es, eine Runde zusammenzubekommen.»

«Müssen wir in den Griff bekommen»

Und er stellte klar: «Das müssen wir bis morgen in den Griff bekommen. Das Auto ist so nicht fahrbar. Man sieht das in der letzten Kurve. Wenn ich da einlenke, ist das Auto im Heck quasi nicht existent.» Kurz vor Ende des Q3 hatte er dann auch noch einen Dreher drin.

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Hat er so ein Problem schon mal gehabt in diesem Jahr? Verstappen: «Das hatten wir ein paarmal. Aber wir müssen schauen, woran es diesmal lag. Weil es immer unterschiedliche Probleme gewesen sind. Deswegen ist es auch so schwierig, unter Kontrolle zu bekommen.» Verstappen schaute auf der Suche nach einer Problemlösung auch schon selbst hin: «In den Daten sieht man, dass wir Aero verloren haben und es schlechter wurde.»

Verstappen: «Mein Auto hat immer mehr übersteuert. Ich bin ziemlich gut darin, zu erkennen, dass es ein Problem gibt oder irgendwas nicht passt. Aber das Auto wurde in manchen Kurven und im Kurveneingang unkontrollierbar.» Das Auto «klebte» einfach nicht mehr auf der Piste, so könnte man es sagen. Dank der zwei Strafen könnte es nun aber doch ein angenehmerer GP werden als gedacht!