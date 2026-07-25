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Max Verstappen (4./Red Bull Racing): «Dann hat man ein riesiges Problem»

Max Verstappen hatte im Formel-1-Qualifying vor dem Ungarn-GP mit großen Problemen am Auto zu kämpfen. Der Niederländer: «Das Auto wurde Runde für Runde schlechter.» Durch Strafen jetzt Startplatz 4.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Max Verstappen in Ungarn
Max Verstappen in Ungarn
Foto: XPB
Max Verstappen in Ungarn
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erlebte ein wie verhextes Qualifying vor dem Ungarn-GP. Normalerweise werden die Autos im Laufe einer Session schneller. Doch der Niederländer erlebte auf dem Hungaroring ein gegenteiliges Phänomen. Mit jeder Runde wurde es schwieriger für ihn, eine gute Rundenzeit einzufahren. Also wurde er nur enttäuschender Sechster – startet aber wegen der Strafen für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli auf Platz 4 vor. Sein Teamkollege Isack Hadjar erreichte nur Startplatz 8, ist von den Strafen nicht tangiert.

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Autoabbau statt Reifenabbau

Max Verstappen sagte nach dem Qualifying: «Das Wochenende ist bislang für uns insgesamt schwierig gewesen.» Und ein wenig zynisch setzte er nach: «Aber wenn nicht deine Reifen abbauen, sondern dein Auto abbaut, dann hat man ein riesiges Problem.» Allerdings.

Verstappen beschrieb das Problem: «Das Auto wurde Runde für Runde schlechter. Je mehr Runden ich gefahren bin, desto schwieriger wurde es, eine Runde zusammenzubekommen.»

Im Artikel erwähnt

«Müssen wir in den Griff bekommen»

Und er stellte klar: «Das müssen wir bis morgen in den Griff bekommen. Das Auto ist so nicht fahrbar. Man sieht das in der letzten Kurve. Wenn ich da einlenke, ist das Auto im Heck quasi nicht existent.» Kurz vor Ende des Q3 hatte er dann auch noch einen Dreher drin.

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Hat er so ein Problem schon mal gehabt in diesem Jahr? Verstappen: «Das hatten wir ein paarmal. Aber wir müssen schauen, woran es diesmal lag. Weil es immer unterschiedliche Probleme gewesen sind. Deswegen ist es auch so schwierig, unter Kontrolle zu bekommen.» Verstappen schaute auf der Suche nach einer Problemlösung auch schon selbst hin: «In den Daten sieht man, dass wir Aero verloren haben und es schlechter wurde.»

Verstappen: «Mein Auto hat immer mehr übersteuert. Ich bin ziemlich gut darin, zu erkennen, dass es ein Problem gibt oder irgendwas nicht passt. Aber das Auto wurde in manchen Kurven und im Kurveneingang unkontrollierbar.» Das Auto «klebte» einfach nicht mehr auf der Piste, so könnte man es sagen. Dank der zwei Strafen könnte es nun aber doch ein angenehmerer GP werden als gedacht!

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

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Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

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Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

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