Armoy: Chris Meyer holt sich Sieg, David Datzer trotzt Armpump-Problemen

Für Chris Meyer lief es bei den Armoy Road Races wie geschmiert. Der Honda-Fahrer ließ bereits im Training der Klasse Moto3 alle Gegner hinter sich. Sogar Manxman Daniel Sayle, der bei der Tourist Trophy mit acht Siegen nicht nur einer erfolgreichsten Seitenwagen-Beifahrer ist, sondern beim Manx Grand Prix auch als Solo-Pilot triumphierte, kam an die Zeit des Deutschen nicht heran.

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Im Rennen, dass im Gegensatz zum Training auf nasser Strecke stattfand, ließ Meyer keinen Zweifel aufkommen, wer der «Herr im Haus» ist. Wie bereits 2025 preschte der 54-jährige Sachse aus Reinsdorf, der dieses Jahr erstmals beim Manx Grand Prix auf der Isle of Man an den Start gehen wird, nach sieben Runden als vielumjubelter Sieger über die Ziellinie.

Chris Meyer feiert mit den Fans seinen Sieg in Armoy Foto: Alastair McCook Chris Meyer feiert mit den Fans seinen Sieg in Armoy © Alastair McCook

Zufrieden darf auch David Datzer mit seinem Auftritt in Nordirland sein. Am Freitagabend klagte der 34-jährige Deutsche nach dem Supersport-Rennen über ein Kompartmentsyndrom an seinem rechten Arm («Armpump-Probleme habe ich bis jetzt nicht gekannt. Ich konnte nicht mehr richtig Gas geben»), das ihn verkrampfen ließ und ein besseres Ergebnis als Platz 20 verhinderte.

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Am Samstag lief es für ihn wesentlich besser. Bereits im zweiten Supersportrennen ließ der Triumph-Pilot mit dem zehnten Platz aufhorchen. Im ersten Superbike-Lauf, den er von Position 15 in Angriff nahm, wollte der Bayer eigentlich nur seinen Roadhouse-Macau-Teamboss Brian McCormack ein bisschen ärgern, am Ende wurde es der sechste Platz, McCormack sah die Zielflagge als Zehnter.

David Datzer überzeugt bei seinem Armoy-Debüt Foto: Ben McCook David Datzer überzeugt bei seinem Armoy-Debüt © Ben McCook

Mann der Veranstaltung war Mike Browne. Der Ire holte sich zum zweiten Mal den Sieg beim prestigeträchtigen «Race of Legends». Außerdem gewann er auch das erste Superbike-Rennen und blieb je einmal in den Klassen Supertwins und Supersport erfolgreich. Dass es nicht sechs Siege wurden verhinderten der Nordire Paul Jordan und der Brite Richard Cooper.

Ergebnisse, Armoy Road Races, 24. & 25.07.

Raymond Hodges Moto3: 1. Chris Meyer (D), Honda. 2. Barry Davidson (GB), Honda. 3. Nigel Moore (GB), Honda.

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Roadside Garages Supertwin: 1. Mike Browne (IRL), Paton. 2. Paul Jordan (GB), Aprilia. 3. Richard Cooper (GB), Kawasaki.

John M Paterson Supertwin: 1. Cooper. 2. Browne. 3. Jordan.

Hilton Car Sales Supersport: 1. Paul Jordan (GB), Ducati. 2. Mike Browne (IRL), Yamaha. 3. Joe Yeardsley (GBM), Suzuki. Ferner: 20. David Datzer (GB), Triumph.

Ducati Antrim Supersport: 1. Browne. 2. Jordan. 3. Richard Cooper (GB), Yamaha. Ferner: 10. Datzer.

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The Essence Vault Open: 1. Browne, Honda. 2. Conor Cummins (GBM), BMW. 3. Dominic Herbertson (GB), BMW. 4. Jordan, Ducati. 5. Derek McGee (IRL), Ducati. 6. David Datzer (D), BMW.

Race of Legends: 1. Browne. 2. Jordan, Honda. 3. Phillip Crowe (GB), BMW. 4. Cummins. 5. Herbertson. 6. Michael Sweeney (IRL), BMW. Ferner: Ausgefallen Datzer.