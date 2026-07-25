Entscheidung da: Drei Plätze Strafe für Lewis Hamilton für den Ungarn-GP!

Er hatte es wohl schon geahnt – und seine Befürchtungen sind wahrgeworden: Lewis Hamilton startet drei Positionen weiter hinten in den Ungarn-GP als gedacht. Er hatte sich in der Quali Platz 2 erfahren – entsprechend ist es nun nur noch Startplatz 5 für den Ferrari-Piloten.

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Was war passiert? In der letzten Qualifying-Session vor dem Ungarn-GP auf dem Hungaroring kam der Brite versehentlich Oscar Piastri in die Quere, der noch auf dem Weg zu einer schnellen Runde war. Hamilton hatte nach der Session entschuldigend zu Protokoll gegeben: «Mir wurde Bescheid gegeben, als er am Scheitelpunkt hinter mir war. Ich hatte keine Ahnung, dass er hinter mir kam. Es ist verrückt, weil es definitiv keine Absicht war.» Einer Strafe konnte er trotzdem nicht entgehen.

In der Begründung des Urteils der Stewards heißt es: «Bei der Anfahrt auf Kurve 1 war Auto 44 (Lewis Hamilton, Anm.) mit signifikant reduzierter Geschwindigkeit auf der Ideallinie unterwegs, als Auto 81 (Oscar Piastri, Anm.) auf dem Weg in eine schnelle Runde war. Der Fahrer von Auto 44 erklärte, dass er gerade eine schnelle Runde beendet hatte und keine Nachricht seines Teams über das heraneilende Auto 81 erhalten habe, bis Auto 81 schon nah dran war. Er gab auch an, dass wegen der Position seines Autos auf der Strecke für ihn Auto 81 nicht in den Spiegeln sichtbar war.» Hamilton wurde also weder Bescheid gesagt, noch sah er Piastri kommen. Doch die Ausrede bzw. Begründung ließen die Offiziellen nicht gelten.

Hamilton stand unnötig im Weg

Piastri musste entsprechend ausweichen und so seine Runde abbrechen. Entsprechend entstand dem Australier ein Nachteil. Das Urteil der Stewards: Hamilton behinderte Piastri «auf unnötige Weise». Entsprechend der Regularien gibt das drei Plätze Strafe.

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So bitter: Schon vor der Behinderung von Piastri war es für Hamilton extrem blöd gelaufen: Er hatte im ersten Lauf des Q3 die schnellste Runde gefahren, bekam dann im zweiten Lauf aber nichts Besseres mehr zusammen und musste sich Lando Norris geschlagen geben. Jetzt geht's in der Startaufstellung noch weiter nach hinten.