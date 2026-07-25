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Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt Quali-Race, erneut Ausfall von Lucas Coenen

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket. Damit verkürzte er seinen Rückstand zur WM-Spitze auf einen Punkt.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings
Jeffrey Herlings
Foto: Thoralf Abgarjan
Jeffrey Herlings
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

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Samstagsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings legte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor und startete von Startplatz 1 ins Quali-Race. WM-Leader Lucas Coenen hadert weiterhin mit seiner Verletzung im rechten Fuß, die er sich vor einer Woche im Qualifikationsrennen von Foxhills zugezogen hat. Der belgische WM-Leader beendete das Zeittraining mit 2,4 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 12.

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MXGP-Zeittraining Loket:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:43.414

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+0.313)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, (+0.612)

  4. Ruben Fernandez (E), Honda, (+0.652)

  5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+0.791)

  6. Tom Vialle (F), Honda, (+1.278)

  7. Jeremy Seewer (CH), KTM, (+1.300)

  8. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, (+1.910)

  9. Andrea Adamo (I), KTM, (+2.095)

  10. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, (+2.166)

Tom Vialle startet mit Holeshot

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum MXGP-Qualifikationsrennen. Hinter ihm folgten Coenen und Herlings. Herlings setzte sich in Kurve 2 mit einem harten Manöver gegen Coenen durch. Lucas konnte in der Rechtskurve mit seinem verletzten rechten Bein nicht viel Gegenwehr leisten. Danach rangierte Coenen auf Platz 3, wurde aber schon in Runde 3 von Andrea Adamo und danach noch von weiteren Fahrern abgefangen. In Runde 4 war er bereits bis auf Platz 11 durchgereicht worden und befand sich in aussichtsloser Position auf WM-Punkte. Nach 6 Runden gab er das Rennen an der Box auf.

Im Artikel erwähnt

Jeffrey Herlings war zur Stelle

In der zweiten Runde konnte sich 'The Bullet' gegen Tom Vialle durchsetzen. Er übernahm die Führung und baute seinen Vorsprung sukzessive aus. Romain Febvre musste erst Andrea Adamo und Tom Vialle überholen und kam am Ende mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz 2 ins Ziel.

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Lage in der WM spitzt sich zu

Mit 10 Punkten für seinen Quali-Sieg und null Punkten für Lucas Coenen schmolz der Vorsprung des WM-Leaders Lucas Coenen von 11 auf einen Punkt zusammen. Nach dem Stand der Dinge wird es also am Sonntag einen Führungswechsel in der MXGP geben.

Wird Coenen am Sonntag überhaupt starten?

Die große Frage ist nun, ob Lucas Coenen am Sonntag zu den Wertungsläufen antreten kann oder nicht. Wenn er starten kann, ist er bei Weitem nicht in der Form, um an der Spitze mitmischen zu können. Damit wird die MXGP-WM in Loket eine deutliche Wendung nehmen. Besonders tragisch: Lucas hat keine Zeit zum Auskurieren, denn schon am kommenden Wochenende geht es im Sand von Lommel mit WM-Etappe 14 weiter.

Jahresbestleistung für Jeremy Seewer

Bei seinem zweiten Rennen für Van-Venrooy-KTM konnte Jeremy Seewer nicht nur seine ersten Qualifikationspunkte in der laufenden Saison holen, Platz 6 in Loket war für den Schweizer zugleich Jahresbestleistung. Mit viel Können meisterte er eine heikle Situation, als Kay de Wolf vor ihm stürzte und er einen Haken schlagen und gerade noch ausweichen konnte. Auch der belgische Beta-Werksfahrer Jago Geerts holte auf Platz 8 die ersten Quali-Punkte in der laufenden Saison.

Ergebnisse der deutschen Piloten

Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies war auf Platz 18 der beste deutsche Fahrer. Cato Nickel (Honda) qualifizierte sich auf Platz 22, Tom Koch (KTM) auf Platz 24 und Theo Praun (Yamaha) auf Rang 31.

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MXGP-Qualifikationsrennen Loket:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:10.142

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, (+18.080)

  3. Tom Vialle (F), Honda, (+21.392)

  4. Andrea Adamo (I), KTM, (+22.195)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+26.195)

  6. Jeremy Seewer (CH), KTM, (+32.014)

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+33.664)

  8. Jago Geerts (B), Beta, (+41.606)

  9. Ruben Fernandez (E), Honda, (+45.220)

  10. Maxime Renaux (F), Yamaha, (+47.432)

WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 565, (-1)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 503, (-63)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 458, (-108)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 393, (-173)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 382, (-184)

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

19

35:34,003

1:49,092

25

02

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

19

+10,910

1:49,821

22

03

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

19

+12,298

1:49,790

20

04

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

19

+36,219

1:51,283

18

05

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

19

+49,879

1:49,932

16

06

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

19

+58,757

1:52,106

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

253

19

+1:02,775

1:52,161

14

08

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

19

+1:05,588

1:52,628

13

09

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

93

19

+1:07,805

1:52,325

12

10

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

19

+1:12,673

1:51,512

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