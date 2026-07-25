Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt Quali-Race, erneut Ausfall von Lucas Coenen

Samstagsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings legte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor und startete von Startplatz 1 ins Quali-Race. WM-Leader Lucas Coenen hadert weiterhin mit seiner Verletzung im rechten Fuß, die er sich vor einer Woche im Qualifikationsrennen von Foxhills zugezogen hat. Der belgische WM-Leader beendete das Zeittraining mit 2,4 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 12.

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MXGP-Zeittraining Loket:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:43.414 Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+0.313) Romain Febvre (F), Kawasaki, (+0.612) Ruben Fernandez (E), Honda, (+0.652) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+0.791) Tom Vialle (F), Honda, (+1.278) Jeremy Seewer (CH), KTM, (+1.300) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, (+1.910) Andrea Adamo (I), KTM, (+2.095) Roan van de Moosdijk (NL), KTM, (+2.166)

Tom Vialle startet mit Holeshot

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum MXGP-Qualifikationsrennen. Hinter ihm folgten Coenen und Herlings. Herlings setzte sich in Kurve 2 mit einem harten Manöver gegen Coenen durch. Lucas konnte in der Rechtskurve mit seinem verletzten rechten Bein nicht viel Gegenwehr leisten. Danach rangierte Coenen auf Platz 3, wurde aber schon in Runde 3 von Andrea Adamo und danach noch von weiteren Fahrern abgefangen. In Runde 4 war er bereits bis auf Platz 11 durchgereicht worden und befand sich in aussichtsloser Position auf WM-Punkte. Nach 6 Runden gab er das Rennen an der Box auf.

Jeffrey Herlings war zur Stelle

In der zweiten Runde konnte sich 'The Bullet' gegen Tom Vialle durchsetzen. Er übernahm die Führung und baute seinen Vorsprung sukzessive aus. Romain Febvre musste erst Andrea Adamo und Tom Vialle überholen und kam am Ende mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz 2 ins Ziel.

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Lage in der WM spitzt sich zu

Mit 10 Punkten für seinen Quali-Sieg und null Punkten für Lucas Coenen schmolz der Vorsprung des WM-Leaders Lucas Coenen von 11 auf einen Punkt zusammen. Nach dem Stand der Dinge wird es also am Sonntag einen Führungswechsel in der MXGP geben.

Wird Coenen am Sonntag überhaupt starten?

Die große Frage ist nun, ob Lucas Coenen am Sonntag zu den Wertungsläufen antreten kann oder nicht. Wenn er starten kann, ist er bei Weitem nicht in der Form, um an der Spitze mitmischen zu können. Damit wird die MXGP-WM in Loket eine deutliche Wendung nehmen. Besonders tragisch: Lucas hat keine Zeit zum Auskurieren, denn schon am kommenden Wochenende geht es im Sand von Lommel mit WM-Etappe 14 weiter.

Jahresbestleistung für Jeremy Seewer

Bei seinem zweiten Rennen für Van-Venrooy-KTM konnte Jeremy Seewer nicht nur seine ersten Qualifikationspunkte in der laufenden Saison holen, Platz 6 in Loket war für den Schweizer zugleich Jahresbestleistung. Mit viel Können meisterte er eine heikle Situation, als Kay de Wolf vor ihm stürzte und er einen Haken schlagen und gerade noch ausweichen konnte. Auch der belgische Beta-Werksfahrer Jago Geerts holte auf Platz 8 die ersten Quali-Punkte in der laufenden Saison.

Ergebnisse der deutschen Piloten

Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies war auf Platz 18 der beste deutsche Fahrer. Cato Nickel (Honda) qualifizierte sich auf Platz 22, Tom Koch (KTM) auf Platz 24 und Theo Praun (Yamaha) auf Rang 31.

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MXGP-Qualifikationsrennen Loket:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:10.142 Romain Febvre (F), Kawasaki, (+18.080) Tom Vialle (F), Honda, (+21.392) Andrea Adamo (I), KTM, (+22.195) Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+26.195) Jeremy Seewer (CH), KTM, (+32.014) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+33.664) Jago Geerts (B), Beta, (+41.606) Ruben Fernandez (E), Honda, (+45.220) Maxime Renaux (F), Yamaha, (+47.432)

WM-Stand: