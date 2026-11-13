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Fred Vasseur verrät zu Hamilton/Leclerc: Die beiden scherzen schon wieder!

Nach dem Mexiko-GP brodelte es teamintern bei Ferrari. Eine Woche später in Brasilien gab es die große Aussprache zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Teamchef Fred Vasseur verriet Details.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur
Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur
Foto: XPB Images
Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur
© XPB Images

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Ist jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen bei Ferrari? Nach dem Zoff beim Mexiko-Grand-Prix nach engem Racing zwischen den beiden Teamkollegen Lewis Hamilton und Charles Leclerc gab es am nachfolgenden Rennwochenende in Brasilien die Aussprache bei der Scuderia.

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Vasseur zu Gespräch zwischen Hamilton und Leclerc

Am Freitag berichtete Teamchef Fred Vasseur auf der Teamchef-Pressekonferenz von dem Gespräch mit seinen Fahrern nach dem Mexiko-Zwist: «Sie arbeiten für das Team, und das Team muss an erster Stelle stehen. Sicherlich haben wir in dieser Situation gemeinsam versagt, weil wir auf den Plätzen eins und zwei lagen und das Rennen am Ende nicht gewonnen haben. Das bedeutet, dass klar ist, dass wir versagt haben, und wir müssen darauf reagieren. Aber ja, das Fazit des Treffens gestern Abend war eindeutig. Es war eine klare Erinnerung daran, dass Ferrari an erster Stelle steht. Es steht an erster Stelle für die Marke, für die Mitarbeiter, für die Tifosi, und das müssen wir im Hinterkopf behalten.»

Klare Ansage also – und scheinbar Einigkeit bei den Teamkollegen? Dabei entbrannte die Diskussion darüber, ob sich Ferrari nicht endlich für eine klare Nummer eins entscheiden müsste, durch das Rennwochenende in Mexiko wieder. Ohne das teaminterne Gerangel hätte Ferrari wohl den Sieg geholt.1996er-Weltmeister Damon Hill sprach sich für seinen Landsmann Lewis Hamilton aus.

Scherze zwischen den Ferrari-F1-Stars

Am Sonntag nach dem Brasilien-Rennen in Interlagos, das teamintern friedlich, aber mit Platz 8 (Leclerc) und 9 (Hamilton) nach Motorenstrafen enttäuschend verlaufen war, verriet Vasseur noch über das Gespräch früher am Wochenende: «Wir hatten ein gutes Gespräch. Wir haben die Situation geklärt. Ich glaube, wir haben die Denkweise wieder eingelotet. Sie haben mein Büro verlassen und miteinander gescherzt. Das ist gut so, und ich hoffe, dass es so bleibt. Es wird wohl so bleiben, aber zumindest hatten wir am Donnerstag ein gutes Treffen.»

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