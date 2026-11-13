Lamborghini-Vertrag von Christian Engelhart läuft am Jahresende aus

Mit über 50 GT-Siegen, zahlreichen Podiumsplätzen und internationalen Titeln zählt Christian Engelhart zu den erfolgreichsten deutschen GT-Rennfahrern. Als Werksfahrer von Porsche und Lamborghini hat sich der Starnberger über viele Jahre im internationalen GT-Sport etabliert. Zu seiner Bilanz gehören die Meistertitel im ADAC GT Masters und in der Blancpain GT Series - dem heutigen GT World Challenge Europe Sprint Cup - sowie Siege bei den 24 Stunden von Daytona, Dubai und Zolder. Auch in der DTM bewies er mit einem Rennsieg und zwei Podiumsplätzen bereits seine Klasse.

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Die Saison 2026 stellte den erfahrenen GT3-Spezialisten vor unterschiedliche sportliche Herausforderungen. Beim 24-Stunden-Rennen gehörte Engelhart mit seinen Teamkollegen zur Spitzengruppe und kämpfte im Lamborghini Huracán GT3 von Konrad Motorsport mit der Startnummer 7 zwischenzeitlich um die Gesamtführung. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte das direkte Duell mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, der im Mercedes-AMG GT3 auf Engelhart traf.

Auch in der DTM zeigte Engelhart sein Können mit unterschiedlichen Herstellern. Bereits 2023 feierte er im Porsche 911 GT3 R einen viel beachteten Sieg in Oschersleben. Beim Saisonfinale in Hockenheim gelang ihm anschließend mit Lamborghini auf Anhieb der Sprung aufs Podium. Im August 2026 kehrte Engelhart für einen kurzfristigen Gaststart in die Serie zurück. Am Steuer des neuen Lamborghini Temerario GT3 überzeugte er ohne vorherige Testfahrten mit einer schnellen Anpassung an das für ihn neue Fahrzeug. Nach lediglich zwei Trainingssitzungen fehlten ihm im Qualifying nur 0,07 Sekunden auf die schnellste Lamborghini-Rundenzeit.

«2026 war sportlich ein anspruchsvolles Jahr, in dem ich mich immer wieder auf neue Situationen und Herausforderungen einstellen musste. Gerade die Nordschleife hat wieder gezeigt, wie eng die Leistungsdichte im GT3-Sport ist. Mit einem Formel-1-Weltmeister wie Max Verstappen direkt auf der Strecke zu kämpfen, ist natürlich etwas Besonderes», so Engelhart.

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Über sein Rennprogramm 2027 ist derzeit noch nichts entschieden. Für Engelhart zählen dabei vor allem die sportliche Perspektive und gemeinsame Ziele. Es gibt derzeit viele Gespräche aber Entscheidungen wurden noch keine getroffen.

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Der Starnberger abschließend: «Ich durfte in meiner Karriere mit großartigen Herstellern, Teams und Menschen zusammenarbeiten und viele besondere Erfolge feiern. Dafür bin ich sehr dankbar. Mein Ziel ist es, wieder auf der Nordschleife und in den internationalen GT3-Meisterschaften anzugreifen. Entscheidend ist, dass sportliche Ambitionen, Umfeld und Perspektive zusammenpassen.»