Yamaha-Ass Quartararo: Statt Sprinten in der Wüste, Marathon in Frankreich
Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo musste den Katar-GP nach der MotoGP-Zwangspause der Yamaha-Mannschaften auslassen. Dafür gab es einen herausfordernden Extrem-Ausdauertest an der Côte d'Azur.
Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo blieb derweil nicht tatenlos. Der 27-Jährige zog sein Trainingprogramm durch und betätigte sich bei einem Rennen der anderen Art. Der MotoGP-Weltmeister der Saison 2021 nahm an der Côte d'Azur an einer nicht alltäglichen Ausdauer-Laufprüfung direkt an der Mittelmeerküste teil. Dort ging die 18. Ausgabe des «Marathon des Alps – Maritimes» über die Bühne. Quartararo, der aus Nizza stammt, hatte dabei Heimvorteil.
Bei der Laufprüfung am Start war auch Fabio Quartararos Freund und Berater Tom Maubant, der übrigens mit Mathilde liiert ist – der Tochter von Ex-MotoGP-Teambesitzer Hervé Poncharal. Für Quartararo beginnt nach insgesamt acht Jahren mit Yamaha beim Test in Valencia am 1. Dezember eine neue Ära.
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