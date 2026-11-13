Yamaha-Ass Quartararo: Statt Sprinten in der Wüste, Marathon in Frankreich

Yamaha sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als die Japaner für das MotoGP-Event von Doha auf dem Lusail International Circuit geschlossen den Rückzug erklärten. Sowohl die Werks-Struktur mit Fabio Quartararo und Alex Rins als auch das Pramac-Yamaha-Team mit den Fahrern Jack Miller und Toprak Razgatlioglu fehlten im Wüstenstaat – das Teilnehmerfeld war am Ende auf 16 Fahrer ausgedünnt.

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Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo blieb derweil nicht tatenlos. Der 27-Jährige zog sein Trainingprogramm durch und betätigte sich bei einem Rennen der anderen Art. Der MotoGP-Weltmeister der Saison 2021 nahm an der Côte d'Azur an einer nicht alltäglichen Ausdauer-Laufprüfung direkt an der Mittelmeerküste teil. Dort ging die 18. Ausgabe des «Marathon des Alps – Maritimes» über die Bühne. Quartararo, der aus Nizza stammt, hatte dabei Heimvorteil.