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Ducati oder Aprilia – welches Werk aus Italien holt die Konstrukteurs-WM?

Die Referenz in Sachen Spannung ist der Wettstreit zwischen Ducati und Aprilia um die Vorherrschaft bei den Werken. Keine andere MotoGP-Wertung ist zwei Runden vor Saisonschluss härter umkämpft.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Die WM-Titelrivalen Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia)
Die WM-Titelrivalen Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia)
Foto: Gold and Goose
Die WM-Titelrivalen Marc Marquez (Ducati) und Jorge Martin (Aprilia)
© Gold and Goose

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Ducati Corse als Technik-Musterschüler der MotoGP – und das seit 2021. Fünfmal in Serie ging die höchste Auszeichnung unter den Werken nach Bologna. In der Ära der modernen Königsklasse (seit 2002 mit dem Abschied der Zweitakttechnologie) schloss Ducati damit zu Yamaha auf. Innerhalb Europas ist das Projekt einzigartig, denn weder Aprilia noch KTM holten im Laufe des Engagements einen Titel in der Konstrukteurs-WM.

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Ende 2025 hatten sich die Kräfteverhältnisse verändert. Auch dank der Ende 2023 eingeführten Concessions-Regularien schmolz die Überlegenheit der Desmosedici zusammen. Als Aprilia nach dem Malaysia-GP übernahm und bei fünf GP-Rennen in Folge triumphierte, stand die Rennabteilung aus Noale im Rampenlicht – und an der Spitze der Hersteller-Wertung.

Aprilia-Nachbrenner: Das schnelle Trackhouse-Duo mit Ogura und Fernandez
Aprilia-Nachbrenner: Das schnelle Trackhouse-Duo mit Ogura und Fernandez
Foto: Gold and Goose
Aprilia-Nachbrenner: Das schnelle Trackhouse-Duo mit Ogura und Fernandez
© Gold and Goose

Die beeindruckende Entwicklung ist dabei nicht dem Auftritt eines Ausnahmekönners zu verdanken, sondern dem Ergebnis einer ganzen Aprilia-Front. Das Aprilia-Kundenteam Trackhouse Racing zeigte in den letzten 12 Monaten den größten Leistungssprung. Beide Piloten siegten und tauchten regelmäßig an der Spitze auf. Mit vier potenziellen Siegfahrern hatte man die Konkurrenz aus Bologna nicht nur ein – sondern überholt. Denn obwohl sechs Ducati im Feld agieren, musste Marc Marquez die Punkte-Schwerarbeit leisten. Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio glänzten 2026 zu selten.

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Gewertet wird nur der beste Pilot eines Herstellers

Das zeigt auch die WM-Tabelle. Der schlechte Aprilia-Athlet – Raul Fernandez – hält Position 7. Während davor nur zwei Desmosedici-Fahrer zu finden sind. WM-Spitzenreiter Marc Marquez lieferte dafür in der zweiten Saison so erfolgreich ab, dass Ducati auch bei den Herstellern wieder ganz an die Spitze kam. Denn gewertet wird hier nur der jeweils erfolgreichste Vertreter eines Werks. Landen wie in Mandalika vier Aprilia auf den ersten vier Plätzen und Marquez auf Rang 6 – dann werden 25 Punkte für Noale, 10 für Bologna verrechnet. Bei Sprint in Indonesien siegt zuvor Marquez vor Aprilia-Pilot Ogura – macht 12 zu 9 und in Gesamtsumme für das Event: 34 zu 22 Zähler.

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Die Ausgangslage in dem Match «Marc Marquez gegen den Rest der Aprilia-Welt» könnte vor Station 21 nicht spannender sein. Ducati erreicht Portugal mit einem Vorsprung von acht Punkten. Keine andere Wertung über alle GP-Klassen ist an der Spitze enger umkämpft. Ein Szenario, wie gemacht für einen noch dagewesenen Showdown bei den Konstrukteuren. Steht bei beiden Rennen in Portimao ein Aprilia-Athlet als Sieger ganz oben und ein Bologna-Vertreter wird jeweils Zweiter, geht es punktgleich in die letzten beiden Wettfahrten der Saison. Heißt der Ducati-Pilot auf dem Podium Marc Marquez, ist die Fahrer-WM schon vor dem Finale entschieden – doch unter den Werken liefe alles auf einen Punkte-Krimi hinaus.

In der Hersteller-WM liegt Ducati nur 8 Punkte vor Aprilia
In der Hersteller-WM liegt Ducati nur 8 Punkte vor Aprilia
Foto: Gold and Goose
In der Hersteller-WM liegt Ducati nur 8 Punkte vor Aprilia
© Gold and Goose

Beflügelt wird die Annahme vom Resultat 2025. Marco Bezzecchi (Aprilia) siegte vor Alex Marquez (Ducati). Spannend auch: Sowohl Favorit Marc Marquez als auch der kämpferische Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin waren 2025 an der Algarve verletzungsbedingt nicht am Start.

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Auf der anderen Seite des ultimativen Italo-Zweikampfs um die Hersteller-Krone geht es dagegen mehr als gemäßigt zu. KTM ist der dritte Platz sicher. Honda wird die Saison 2026 wie im Vorjahr als vierte Kraft abschließen. Abgeschlagen, wie 2025, Yamaha mit einem Defizit zur Spitze von 464 Punkten.

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72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

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Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

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89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

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16

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

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5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

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