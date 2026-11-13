Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Toto Wolff (Mercedes) über schwierige Phase: «Keine kompletten Verlierer»

Nach mehreren Saisons Krise hat Mercedes jetzt beide Formel-1-WM-Titel geholt. Teamchef Toto Wolff blickt auf die vergangenen schwierigen Jahre zurück und kommt zu einem überraschenden Urteil.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Toto Wolff feiert den Konstrukteurs-Titel mit Antonelli (l.) und Russell
Toto Wolff feiert den Konstrukteurs-Titel mit Antonelli (l.) und Russell
Foto: XPB Images
Toto Wolff feiert den Konstrukteurs-Titel mit Antonelli (l.) und Russell
© XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Mit einem vierten (George Russell) und fünften (Kimi Antonelli) Platz in Interlagos hat Mercedes auch rechnerisch klargemacht, was ich zu Beginn der Saison bereits abgezeichnet hatte: Mercedes ist Konstrukteurs-Weltmeister! Die Stuttgarter haben damit die erste Team-WM seit 2021 klargemacht. Nach dem Fahrer-WM-Titel für Kimi Antonelli in Mexiko ist das also der zweite WM-Titel der Saison für die Silberpfeile.

Werbung

Werbung

Wolff: Mercedes hat harte Momente gebraucht

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickte nach dem Titelgewinn auch auf die zurückliegenden schwierigeren Jahre ab 2022 zurück. Der Wiener: «Die Sache ist die: Wenn man sich in solchen schwierigen Momenten befindet, wie wir alle sie manchmal in unserem Leben erleben, ist es gar nicht so einfach, weiterzumachen. Denn im Nachhinein betrachtet haben wir diese harten Momente gebraucht, um als Menschen zu wachsen oder als Organisation. Aber wenn man gerade am Boden ist, fällt es schwer, das zu erkennen.»

Ab dem Reglementwechsel zur Saison 2022 tat sich Mercedes schwer, kam in der Ground-Effect-Ära auf keinen grünen Zweig. 2026 landeten die Deutschen dann aber mit Motor und Chassis unter neuem Regelwerk einen Volltreffer. Comeback erfolgreich!

Mercedes-Teamchef Wolff: «Hat sich nicht gut angefühlt»

Wolff: «Rückblickend waren diese letzten vier Jahre also sehr schwierig. Zwischen Fehlern machen und dann irgendwie verstehen, warum es falsch war, und dann zu erkennen: Nein, wir haben es doch nicht verstanden. Das war ein ständiges Hin und Her. Aber wir werden in 10 oder 20 Jahren darauf zurückblicken, und wenn man sich die Statistiken ansieht, waren wir in diesen vier Jahren keine kompletten Verlierer. Denn wir wurden Zweiter, Dritter, Vierter. Wir haben Rennen gewonnen. Rein zahlenmäßig gesehen war es also gar nicht so schlecht. Aber es hat sich nicht gut angefühlt.»

Werbung

Werbung

Und was brachte die Silberpfeile wieder auf die Siegerstraße? Wolff: «Die Widerstandsfähigkeit des Teams, die Leute, die in diesen schweren Zeiten zusammengehalten haben, ist meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor. Deshalb fühlt es sich wirklich gut an, diese beiden Titel unter Dach und Fach zu bringen.»

TV-Programm

Wolff blickt dafür auch über den Tellerrand der Formel 1 hinaus: «Das haben nicht viele Sportteams geschafft: nach einer Serie von Meisterschaften in Folge eine schwierige Phase zu durchlaufen und dann wieder zurückzukommen. Deshalb bin ich wirklich stolz darauf, dass wir zu dieser sehr kleinen Gruppe von Teams gehören, die das in allen Sportarten geschafft haben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

1:35:23,504

1:12,983

25

02

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

+14,602

1:13,131

18

03

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+24,485

1:12,877

15

04

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+33,991

1:14,040

12

05

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+41,017

1:12,689

10

06

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

71

+56,475

1:13,018

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+1:15,402

1:13,495

6

08

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+1:18,586

1:14,170

4

09

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

70

+1 Runde

1:13,724

2

10

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

70

+1 Runde

1:14,000

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  5. Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien