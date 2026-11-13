Toto Wolff (Mercedes) über schwierige Phase: «Keine kompletten Verlierer»

Mit einem vierten (George Russell) und fünften (Kimi Antonelli) Platz in Interlagos hat Mercedes auch rechnerisch klargemacht, was ich zu Beginn der Saison bereits abgezeichnet hatte: Mercedes ist Konstrukteurs-Weltmeister! Die Stuttgarter haben damit die erste Team-WM seit 2021 klargemacht. Nach dem Fahrer-WM-Titel für Kimi Antonelli in Mexiko ist das also der zweite WM-Titel der Saison für die Silberpfeile.

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Wolff: Mercedes hat harte Momente gebraucht

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickte nach dem Titelgewinn auch auf die zurückliegenden schwierigeren Jahre ab 2022 zurück. Der Wiener: «Die Sache ist die: Wenn man sich in solchen schwierigen Momenten befindet, wie wir alle sie manchmal in unserem Leben erleben, ist es gar nicht so einfach, weiterzumachen. Denn im Nachhinein betrachtet haben wir diese harten Momente gebraucht, um als Menschen zu wachsen oder als Organisation. Aber wenn man gerade am Boden ist, fällt es schwer, das zu erkennen.»

Ab dem Reglementwechsel zur Saison 2022 tat sich Mercedes schwer, kam in der Ground-Effect-Ära auf keinen grünen Zweig. 2026 landeten die Deutschen dann aber mit Motor und Chassis unter neuem Regelwerk einen Volltreffer. Comeback erfolgreich!

Mercedes-Teamchef Wolff: «Hat sich nicht gut angefühlt»

Wolff: «Rückblickend waren diese letzten vier Jahre also sehr schwierig. Zwischen Fehlern machen und dann irgendwie verstehen, warum es falsch war, und dann zu erkennen: Nein, wir haben es doch nicht verstanden. Das war ein ständiges Hin und Her. Aber wir werden in 10 oder 20 Jahren darauf zurückblicken, und wenn man sich die Statistiken ansieht, waren wir in diesen vier Jahren keine kompletten Verlierer. Denn wir wurden Zweiter, Dritter, Vierter. Wir haben Rennen gewonnen. Rein zahlenmäßig gesehen war es also gar nicht so schlecht. Aber es hat sich nicht gut angefühlt.»

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Und was brachte die Silberpfeile wieder auf die Siegerstraße? Wolff: «Die Widerstandsfähigkeit des Teams, die Leute, die in diesen schweren Zeiten zusammengehalten haben, ist meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor. Deshalb fühlt es sich wirklich gut an, diese beiden Titel unter Dach und Fach zu bringen.»

Wolff blickt dafür auch über den Tellerrand der Formel 1 hinaus: «Das haben nicht viele Sportteams geschafft: nach einer Serie von Meisterschaften in Folge eine schwierige Phase zu durchlaufen und dann wieder zurückzukommen. Deshalb bin ich wirklich stolz darauf, dass wir zu dieser sehr kleinen Gruppe von Teams gehören, die das in allen Sportarten geschafft haben.»