Die Formel-1-Teams müssen sich seit 2021 an eine Budgetobergrenze halten, und jedes Jahr prüfen die Regelhüter der FIA deren Einhaltung. 2025 betrug diese 135 Millionen US-Dollar und die elf Rennställe sowie die fünf Motorenhersteller, die in der Königsklasse antreten, haben die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt.

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Die monatelange Prüfung der FIA-Verantwortlichen hat ergeben, dass neun Teams und alle fünf Hersteller die Regeln eingehalten haben. Bei zwei Rennställen wurden Regelverstösse festgestellt: Williams hat die Budgetobergrenze um 627'000 Britische Pfund (knapp 750'000 Euro) überschritten, was 0,48 Prozent entspricht. Zudem wurden Verfahrensverstösse festgestellt. Letzteres brachte auch die Überprüfung des Alpine-Teams hervor.

Beide Teams haben die festgestellten Verstösse anerkannt und sich mit der FIA auf eine Strafe geeinigt. Beiden Rennställen wurde ein nicht genannter Geldbetrag als Strafe auferlegt, der sich auf ein paar Hunderttausend US-Dollar belaufen dürfte, wenn man die früheren Geldstrafen zu Budgetdeckel-Verletzungen betrachtet. Hinzu kommt, dass Williams eine Kürzung der erlaubten Windkanal- und CFD-Arbeitsstunden um 1,5 Prozent hinnehmen muss.

Williams und Alpine: Unabsichtlicher Regelverstoss

In der entsprechenden FIA-Mitteilung betont der Weltverband, dass es sich um unabsichtliche und geringfügige Verstösse handelte, und dass die Teams sich kooperativ verhalten haben. Man habe im guten Glauben gehandelt und nicht versucht, einen sportlichen Vorteil zu erlangen.

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Das Williams-Team erklärte in einer Stellungnahme, dass es sich um einen Fehler bei der Definition gewisser Verwaltungskosten gehandelt habe, von denen man irrtümlich gedacht habe, dass sie nicht unter die Budgetobergrenze fielen. Diese Ausgaben seien im Zuge der strukturellen Änderung des Teams entstanden.

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Auch das Alpine-Team reagierte auf die Neuigkeiten der FIA und erklärte, dass die Verfahrensverstösse durch Ungenauigkeiten in den Unterlagen entstanden sind. Diese betrafen insbesondere sportliche und betriebliche Kosten, wie etwa die Ausgaben für Marketing, Personal, Lagerung und Mitarbeiterboni.