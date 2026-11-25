Meinung vom SBK-Boss: Über Kosten jammern und testen passt nicht zusammen
Innerhalb zwei Jahren werden die Testtage für die Fahrer in der Superbike-WM von zwölf auf acht reduziert. Was sich dramatisch anhört, ist in Wirklichkeit halb so schlimm – die Hintergründe.
Im vergangenen Winter gab es kaum trockene Stunden auf der Rennstrecke, die Tests fielen beinahe komplett ins Wasser. Am Mittwoch, 25. November, hatten die Fahrer in Jerez, im südlichsten Zipfel Spaniens, winterliches Traumwetter mit 17 Grad Celsius und Sonnenschein, es war der
Abgesehen von der neuen Balance-Regel, in der erstmals eine
Erstmals wurde der Superbike-WM 2021 ein Testlimit ins Reglement geschrieben. Maximal zwölf Tage durften fixe Teams ohne Zugeständnisse zwischen dem Saisonende 2025 und 2026 mit ihren Stammfahrern testen, die offiziellen Tests von Promoter Liberty sind darin inkludiert – 2026 waren das zwei Tage zu Beginn auf Phillip Island.
SBK: Trotz hoher Kosten wird viel getestet
Für nächste Saison werden die Testtage von zwölf auf zehn reduziert, für private Tests bleiben damit acht. «In anderen großen Meisterschaften gibt es vier oder sechs Testtage», zog SBK Executive Director Gregorio Lavilla einen Vergleich zur MotoGP. «Wir hatten bislang zwölf, hinzu kamen die Tage, in denen die Piloten mit ihren privaten Serienmotorrädern fuhren, die von einem Superbike nicht weit entfernt sind. Die Fahrer trainieren, trainieren und trainieren. Wir können nicht einerseits über die Kosten reden und andererseits wie verrückt testen.»
Hinzu kommt: Erfolglose Hersteller, die technische Zugeständnisse erhalten, haben zusätzliche Testtage. Außerdem leisten sich alle Hersteller in unterschiedlichem Umfang ein Testteam.
«Die Testtagereduktion kommt für nächstes Jahr», so Lavilla gegenüber SPEEDWEEK.com. «Gleichzeitig liegt ein Antrag vor, um die Flexibilität am Trainingsfreitag zu erhöhen. Ob dieser durchgeht, hängt davon ab, ob die MSMA (das Herstellerbündnis – der Autor) diesen absegnet.»
Dass für 2028 um weitere zwei Tage reduziert wird, hat nur auf dem Papier Auswirkungen. Der Vorsaisontest in Australien wird aufgrund des
Erster Einsatz der MotoGP-Fahrer
Nach dem Jerez-Test am 25./26. November geht es am 9./10. Dezember in Valencia weiter. Dort wird es spannend, denn wir sehen zum ersten Mal die vier neuen Fahrer: Neben Supersport-Champion Albert Arenas (Go Eleven Ducati) kommen die MotoGP-Piloten Jack Miller (Pata Yamaha), Brad Binder (ROKiT BMW) und Franco Morbidelli (Aruba.it Ducati) zum Einsatz. Sie dürfen erst ab Dezember testen, weil ihre Saison noch bis Ende November geht.
Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Albert Arenas (E)
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