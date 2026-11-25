Im vergangenen Winter gab es kaum trockene Stunden auf der Rennstrecke, die Tests fielen beinahe komplett ins Wasser. Am Mittwoch, 25. November, hatten die Fahrer in Jerez, im südlichsten Zipfel Spaniens, winterliches Traumwetter mit 17 Grad Celsius und Sonnenschein, es war der Auftakt zum zweiten großen zweitägigen Privattest seit Saisonende.

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Abgesehen von der neuen Balance-Regel, in der erstmals eine Kombination aus Kraftstoffdurchflussmenge und erlaubter Maximaldrehzahl angewandt wird, und dem neuen Reifenalleinausrüster Michelin, gibt es auch eine Neuregelung der Testtage.

Erstmals wurde der Superbike-WM 2021 ein Testlimit ins Reglement geschrieben. Maximal zwölf Tage durften fixe Teams ohne Zugeständnisse zwischen dem Saisonende 2025 und 2026 mit ihren Stammfahrern testen, die offiziellen Tests von Promoter Liberty sind darin inkludiert – 2026 waren das zwei Tage zu Beginn auf Phillip Island.

SBK: Trotz hoher Kosten wird viel getestet

Für nächste Saison werden die Testtage von zwölf auf zehn reduziert, für private Tests bleiben damit acht. «In anderen großen Meisterschaften gibt es vier oder sechs Testtage», zog SBK Executive Director Gregorio Lavilla einen Vergleich zur MotoGP. «Wir hatten bislang zwölf, hinzu kamen die Tage, in denen die Piloten mit ihren privaten Serienmotorrädern fuhren, die von einem Superbike nicht weit entfernt sind. Die Fahrer trainieren, trainieren und trainieren. Wir können nicht einerseits über die Kosten reden und andererseits wie verrückt testen.»

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SBK-Chef Gregorio Lavilla Foto: Gold & Goose SBK-Chef Gregorio Lavilla © Gold & Goose

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Hinzu kommt: Erfolglose Hersteller, die technische Zugeständnisse erhalten, haben zusätzliche Testtage. Außerdem leisten sich alle Hersteller in unterschiedlichem Umfang ein Testteam.

«Die Testtagereduktion kommt für nächstes Jahr», so Lavilla gegenüber SPEEDWEEK.com. «Gleichzeitig liegt ein Antrag vor, um die Flexibilität am Trainingsfreitag zu erhöhen. Ob dieser durchgeht, hängt davon ab, ob die MSMA (das Herstellerbündnis – der Autor) diesen absegnet.»

Dass für 2028 um weitere zwei Tage reduziert wird, hat nur auf dem Papier Auswirkungen. Der Vorsaisontest in Australien wird aufgrund des Streckenwechsels von Phillip Island nach The Bend nicht mehr als solcher gezählt, findet aber statt. Hintergrund ist: Alle müssen auf der unbekannten Piste erst eine Grundabstimmung für ihrer Motorräder erarbeiten, von regulärem Testbetrieb kann also keine Rede sein. Ob es 2029 erneut so gehandhabt wird, ist offen.

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Erster Einsatz der MotoGP-Fahrer

Nach dem Jerez-Test am 25./26. November geht es am 9./10. Dezember in Valencia weiter. Dort wird es spannend, denn wir sehen zum ersten Mal die vier neuen Fahrer: Neben Supersport-Champion Albert Arenas (Go Eleven Ducati) kommen die MotoGP-Piloten Jack Miller (Pata Yamaha), Brad Binder (ROKiT BMW) und Franco Morbidelli (Aruba.it Ducati) zum Einsatz. Sie dürfen erst ab Dezember testen, weil ihre Saison noch bis Ende November geht.

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