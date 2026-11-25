Vor über einem Jahr war die Spannung vor dem letzten Event des Jahres abgeflacht. Schließlich hatte Marc Marquez – anders als erst vor drei Tagen – bereits sechs Wochen zuvor beim Großen Preis von Japan alles klar gemacht und sich auf dem WM-Pokal verewigen lassen. Auch die Krone bei den Herstellern war längst im Lager von Ducati Corse. Zu spät kam die Offensive aus Noale, doch am Ende der Marquez-Durchmarsch-Saison sollten die Fahrer der RS-GP die Sieger sein.

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Der Große Preis der Region Valencia war eine außergewöhnliche Veranstaltung – auch weil man erstmals wieder nach der Flutkatastrophe 2024 an der traditionellen Austragungsstätte zu Gast war. Vor ausverkauften Tribünen war immerhin ein lange verletzter Weltmeister wieder am Start: Jorge Martin unternahm zum Finalen einen weiteren Comeback-Versuch – auch mit dem Blick auf den anschließenden Testtag. Nicht am Gas dagegen – Marc Marquez, der noch immer die Folgen des Abflugs auf Lombok therapierte.

Acosta vorne dabei, aber im GP ohne Chance

Stramm ging es los mit einer Zeitenansage von KTM-Frontmann Pedro Acosta. Mit reichlich Motivation trieb Acosta seine RC16 im wichtigen Zeittraining zur Bestzeit. Schon die Freitagssession in Valencia gab einen Vorgeschmack auf die Konkurrenzfähigkeit. Zehn Piloten von Acosta an der Spitze bis zu Fabio Quartararo drängten sich innerhalb von 0,4 s.

Acosta: Gratulation von KTM-Sportchef Pit Beirer zu Platz 2 im Sprint Foto: Gold and Goose Acosta: Gratulation von KTM-Sportchef Pit Beirer zu Platz 2 im Sprint © Gold and Goose

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Im Qualifying wurde es noch wilder. Acosta hatte an der Spitze ausgedient und wurde gnadenlos auf Platz 5 zurückgereicht – mit nicht einmal einem Zehntel Rückstand. Mit Aprilia-Angreifer Marco Bezzecchi auf Pole vor Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez und eben Acosta presste sich die Elite in ein Zeitfenster von 0,096 Sekunden.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Und doch kam es in beiden Wettfahrten jeweils zu einer Flucht. Über die kurze Distanz gelang das dank des Fehlers an der Linie von Marco Bezzecchi. Der Aprilia-Pilot verspielte seinen Speed mit einem schlechten Start – für die Nummer 72 ging es in Runde 1 bis auf Platz 6. Die Nummer 73 dagegen sprintete souverän an die Spitze und ungefährdet durch.

Alex Marquez (Gresini) erlebte ein erfolgreiches Finale 2025 Foto: Gold and Goose Alex Marquez (Gresini) erlebte ein erfolgreiches Finale 2025 © Gold and Goose

Mitziehen konnte Pedro Acosta, der anders als Bezzecchi sofort nach vorne gefahren war. Im Ziel fehlte dem Vertreter der Österreicher nur gut eine Sekunde auf Alex Marquez. Platz 3 holte sich Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi hingegen reichte der Sprint nur, um Platz 5 noch hinter Raul Fernandez zu erreichen.

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Raul Fernandez wurde Zweiter vor «Diggia» und KTM-Mann Acosta Foto: Gold and Goose Raul Fernandez wurde Zweiter vor «Diggia» und KTM-Mann Acosta © Gold and Goose

Angefressen von der verpassten Chance setzte der Italiener beim Großen Preis dann aber zum zweiten Höhenflug in Serie an. Wie schon beim Portimao-GP nur eine Woche zuvor lieferte «Bez» ohne Fehler den zweiten von fünf Start-Ziel-Siegen in Serie. Eine Spazierfahrt war der Valencia-GP aber nicht. Denn ab Runde 11 hatte sich Raul Fernandez mit der Kunden-Aprilia auf die Verfolgung gemacht. Angreifen konnte «RF25» nicht, doch an der Flagge fehlten nur 0,5 s auf den Markenkollegen.

Marco Bezzecchi (Aprilia) im MotoGP-Höhenflug Foto: Gold and Goose Marco Bezzecchi (Aprilia) im MotoGP-Höhenflug © Gold and Goose

Erneut ging Position 3 an Fabio Di Giannantonio, der nach einer weiteren Aufholjagd spät KTM-Ass Acosta abfing. VR46-Athlet «Diggia» war damit beim Finale erfolgreichster Pilot einer Ducati. Hinter der schnellsten KTM dann die Gresini-Mannschaft, wobei der Youngster Aldeguer Sprint-Sieger Alex Marquez Platz 5 wegschnappte.

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Valencia 2025: Aprilia im Höhenflug, Ducati angeschlagen

Einen guten Schlusstag in der MotoGP erlebte Pramac-Pilot Miguel Oliveira. Die Karriere in der Königsklasse endete mit Platz 11 für den Portugiesen. Zwei Tage später übernahm Superbike-Champion Toprak Razagatlioglu die Pramac-Yamaha.

Übel lief es beim letzten Rennen 2025 dagegen für Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Während des gesamten Wochenendes haderte der Doppelweltmeister, verpasste das Q2, wurde im Sprint unbeachteter 17. und am Sonntag noch in Runde 1 von Honda-Veteran Johann Zarco aus dem Finale gedrängelt. Bagnaias Teamkollege in Valencia, Marquez-Ersatz Nico Bulega holte den letzten WM-Punkt des Jahres.