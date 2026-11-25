Ganz neue Herausforderung: Das steht für Ferrari in Katar im Mittelpunkt
Die Punkteausbeute von Ferrari in Las Vegas fiel mager aus – entsprechend gross war der Ärger von Teamchef Fred Vasseur. Der Franzose sagt, worauf sich seine Mannschaft in Katar konzentrieren muss.
Der Schmerz über die verpassten Punkte in Las Vegas dürfte das Ferrari-Team noch lange spüren. Denn Lewis Hamilton und Charles Leclerc durften sich auf dem Strassenkurs in der Stadt der Sünde Hoffnungen auf einen Podestplatz machen – bis sich das Duo in die Quere kam. Ein aggressiver Überholversuch des Monegassen endete damit, dass sich die beiden roten Renner zu nahe kamen und Hamilton sich drehte.
Der siebenfache Weltmeister konnte zwar weiterfahren und die Wut im Bauch nutzen, um sich letztlich den siebten Platz zu schnappen. Und auch Leclerc schaffte es trotz der Strafe, die er als Unfallverursacher aufgebrummt bekam, als Zehnter noch knapp in die Punkte. Das mochte die Stimmung von Fred Vasseur aber auch nicht heben.
Der Teamchef des Rennstalls aus Maranello war sichtlich verärgert und sprach nach dem unliebsamen Treffen Klartext. Er weiss: Er muss die Rivalität seiner Schützlinge so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Denn schon in dieser Woche geht es mit dem Rennwochenende in Katar weiter.
Katar-GP: Kampfansage von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Auf dem Wüstenkurs erwartet die GP-Stars und ihre Ingenieure eine neue Herausforderung, wie Vasseur betont: «Wir sind entschlossen, in Katar zurückzuschlagen und ein Wochenende zu zeigen, das unseren eigenen Erwartungen entspricht», erklärt er kämpferisch. Der Franzose weiss: «Die Strecke in Lusail unterscheidet sich klar von der Piste in Las Vegas.»
Hinzu komme die Herausforderung, mit einer ungewohnten Vorgabe klarkommen zu müssen. Denn aus Sicherheitsgründen gibt Pirelli die maximal erlaubte Länge des Einsatzes auf dem gleichen Reifensatz vor: Jeder Fahrer darf höchstens 27 Runden auf den gleichen Walzen drehen.
«Das sorgt dafür, dass die Reifenstrategie und das Management an diesem Wochenende einzigartig ausfallen werden», mahnt Vasseur, und ergänzt: «Uns bleiben drei freie Trainingsstunden, um das Auto vorzubereiten und unser Ziel ist klar: Wir wollen an diesem Wochenende das Bestmögliche rausholen und mit beiden Fahrzeugen ein gutes Ergebnis erzielen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach