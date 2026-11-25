Der Schmerz über die verpassten Punkte in Las Vegas dürfte das Ferrari-Team noch lange spüren. Denn Lewis Hamilton und Charles Leclerc durften sich auf dem Strassenkurs in der Stadt der Sünde Hoffnungen auf einen Podestplatz machen – bis sich das Duo in die Quere kam. Ein aggressiver Überholversuch des Monegassen endete damit, dass sich die beiden roten Renner zu nahe kamen und Hamilton sich drehte.

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Der siebenfache Weltmeister konnte zwar weiterfahren und die Wut im Bauch nutzen, um sich letztlich den siebten Platz zu schnappen. Und auch Leclerc schaffte es trotz der Strafe, die er als Unfallverursacher aufgebrummt bekam, als Zehnter noch knapp in die Punkte. Das mochte die Stimmung von Fred Vasseur aber auch nicht heben.

Der Teamchef des Rennstalls aus Maranello war sichtlich verärgert und sprach nach dem unliebsamen Treffen Klartext. Er weiss: Er muss die Rivalität seiner Schützlinge so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Denn schon in dieser Woche geht es mit dem Rennwochenende in Katar weiter.

Katar-GP: Kampfansage von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

Auf dem Wüstenkurs erwartet die GP-Stars und ihre Ingenieure eine neue Herausforderung, wie Vasseur betont: «Wir sind entschlossen, in Katar zurückzuschlagen und ein Wochenende zu zeigen, das unseren eigenen Erwartungen entspricht», erklärt er kämpferisch. Der Franzose weiss: «Die Strecke in Lusail unterscheidet sich klar von der Piste in Las Vegas.»

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Hinzu komme die Herausforderung, mit einer ungewohnten Vorgabe klarkommen zu müssen. Denn aus Sicherheitsgründen gibt Pirelli die maximal erlaubte Länge des Einsatzes auf dem gleichen Reifensatz vor: Jeder Fahrer darf höchstens 27 Runden auf den gleichen Walzen drehen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

«Das sorgt dafür, dass die Reifenstrategie und das Management an diesem Wochenende einzigartig ausfallen werden», mahnt Vasseur, und ergänzt: «Uns bleiben drei freie Trainingsstunden, um das Auto vorzubereiten und unser Ziel ist klar: Wir wollen an diesem Wochenende das Bestmögliche rausholen und mit beiden Fahrzeugen ein gutes Ergebnis erzielen.»