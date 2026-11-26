Kawasaki plant mit Sportbike-Weltmeister Artigas bis in die Superbike-WM
Als erster Weltmeister der Sportbike-WM schrieb Xavi Artigas ein kleines Stück Geschichte. Kawasaki hat große Pläne mit dem Spanier, dessen Pokal nun in der Europa-Zentrale steht.
Mit einer starken zweiten Saisonhälfte drehte Xavi Artigas einen 30-Punkte-Rückstand in einen Acht-Punkte-Vorsprung um und krönte sich beim Saisonfinale in Jerez zum ersten Sportbike-Weltmeister. Begünstigt wurde der Titelgewinn von einem unverschuldeten Sturz von seinem Kawasaki-Markenkollegen David Salvador im ersten Lauf.
Während Salvador frühzeitig seinen Aufstieg in die Supersport-WM organisierte, wird Artigas seinen Titel im kommenden Jahr verteidigen, wieder mit dem Top-Team Moto Tuning Mol. Gemeinsam mit seinem Teamchef Ludo van der Leken hatte der 23-Jährige einen besonderen Termin bei Kawasaki Europe in Hoofddorp (bei Amsterdam).
Artigas spendete seine WM-Trophäe an Kawasaki und überreichte sie stellvertretend CEO Shigemi Tanaka. In einer Rede dankte Tanaka Artigas und Van der Veken und hob Kawasakis ‹Team Green›-Konzept zur Förderung von Piloten hervor. Demnach kann sich Artigas auf viele Jahre bei Kawasaki freuen.
«Für Kawasaki ist die Sportbike-Klasse von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unseres Konzepts – ähnlich wie die EMX250-Serie als Sprungbrett in die Welt des Motocross dient», sagte der Japaner. «Wir hoffen, dass Xavi Artigas irgendwann in die Supersport-Kategorie und später in die Superbike-WM aufsteigt und zu einem prominenten Gesicht der Marke Kawasaki wird.»
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