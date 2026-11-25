Bereits beim 19. GP der Saison in Mexiko-Stadt nahmen sich die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton alle Chancen auf eine starke Punkteausbeute, weil sie zu hart gegeneinander kämpften. Danach gab es eine Standpauke von Teamchef Fred Vasseur – und alle beim Gespräch Anwesenden beteuerten hinterher, dass man damit alle Unstimmigkeiten aus der Welt geschafft habe.

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Doch im GP von Las Vegas kamen sich die beiden Stallgefährten erneut in die Quere. Das sorgte natürlich wieder für dicke Luft und viele Fragen an Leclerc, Hamilton und Vasseur, der die gleichermassen schwierige wie unliebsame Aufgabe hat, den Haussegen im Team aus Maranello wieder hinzubekommen.

Christian Klien: Bei Ferrari herrscht dringend Handlungsbedarf

Der frühere GP-Fahrer und heutige ServusTV-Experte Christian Klien weiss: «So wie sich Ferrari aktuell präsentiert, geht es einfach nicht und ist auch den Mitarbeitenden gegenüber nicht fair. Es werden ganz viele Punkte weggehauen.»

«In der Konstrukteurswertung wird man schon noch Zweiter bleiben, aber auf Dauer muss etwas passieren. Die Regeln gibt’s ja, nur werden sie nicht eingehalten. Die müssen sich dringend sortieren», fordert der Österreicher.

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Viel Zeit dazu bleibt dem ältesten GP-Team der Welt nicht, denn schon in dieser Woche wird vor den Toren von Doha das zweitletzte Formel-1-Kräftemessen des Jahres ausgetragen. Ein Fahrer wird auf dem schnellen Lusail International Circuit besonders gute Chancen auf den Sieg haben, ist sich Klien sicher.

Max Verstappen: Klarer Favorit für die letzten beiden Formel-1-Rennen

Der 38-jährige GP-Veteran prophezeit, dass Vegas-Sieger Max Verstappen weiterhin den Ton angeben wird: «Seit Baku ist Red Bull Racing die stärkste Kraft. Das wird die letzten zwei Rennen auch so bleiben. Max wird Vizeweltmeister werden – was ihm aber egal ist. Für ihn zählt nur der Titel.»

Klien wird zusammen mit Andrea Schlager das Renngeschehen in Katar für ServusTV analysieren. Den Kommentar liefern Andreas Gröbl und Mathias Lauda. Neben dem Geschehen auf der Strecke gibt es für die Zuschauer auch einen grossen WM-Rückblick auf die Premierensaison der Hybrid-Ära. Weiters greift ServusTV die in Las Vegas abermals aufgeflammten atmosphärischen Spannungen bei Ferrari sowie jene zwischen Max Verstappen und George Russell auf.

Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix bei ServusTV und ServusTV On

Freitag, 27. November 14:15 Uhr: 1. freies Training LIVE 17:55 Uhr: 2. freies Training LIVE



Samstag, 28. November 15:25 Uhr: 3. freies Training LIVE 18:15 Uhr: Vorbericht Qualifying 19:00 Uhr: Qualifying LIVE 20:00 Uhr: Qualifying Analyse



Sonntag, 29. November 15:30 Uhr: Vorbericht Rennen 17:00 Uhr. Rennen LIVE 18:40 Uhr: Rennen Analyse

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