Der noch amtierende Weltmeister Lucas Mares führt. Seine Dacia-Teamkollegen Nasser Al-Attiyah und Sebastien Loeb können dem WM-Führenden Seth Quintero (Toyota) noch den Weltmeistertitel streitig machen. Im Hinblick mit der letzten Möglichkeit vor dem bevorstehenden Ausstieg die Meisterschaft noch zu sichern, wird mit voller Attacke gefahren.

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Dacia-Pilot Lucas Moraes liegt im Zwischenklassement der ADDC vorne Foto: Red Bull Dacia-Pilot Lucas Moraes liegt im Zwischenklassement der ADDC vorne © Red Bull

Al-Attiyah gewann am Mittwoch die dritte Etappe, die von Al Sila nach Madinat Zayad über 422 Kilometer (davon 300 auf Zeit) führte. Der neunfache Rallye-Weltmeister Loeb belegte den dritten Platz. Mit dem Tagesergebnis liegt Quintero mittlerweile für die Dacia-Plioten in Sachen WM in enger Reichweite. Der US-Amerikaner rangiert in der Abu Dhabi-Zwischenwertung nur auf Platz fünf.

Die Frage um die WM-Entscheidung eskaliert somit: Loeb sowie Al Attiyah rückten mit ihrer heutigen Punkteausbeute näher an Quintero heran. Der Toyota-Youngster liegt nach drei von fünf Etappen noch 13 Punkte vor Loeb und 17 Zähler vor Al-Attiyah. Auf dem Weg bis zum Ziel am Freitag in Al Ain werden noch 40 Punkte vergeben. Für den Gesamtsieg gibt es 30 Punkte, für Tagessiege auf den beiden letzten Etappen jeweils fünf.

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Seth Quintero führt weiterhin die Rally-Raid-WM an Foto: Red Bull Seth Quintero führt weiterhin die Rally-Raid-WM an © Red Bull

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Der heutige Sieger Al-Attiyah ist in der Abu Dhabi-Gesamtwertung akteull nur noch sechs Sekunden hinter seinem Teamkollegen Lucas Moraes klassiert. Der Brasilianer belegte in Etappe 3 den zweiten Platz. Der Südafrikaner Henk Lategan (Toyota) fuhr vor seinem Teamkollegen Quintero auf Platz vier.