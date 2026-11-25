WM noch möglich - Dacia macht mächtig Druck bei Rallye Abu Dhabi
Dacia will`s wissen: Beim letzten Auftritt in der Rally-Raid-WM dominiert das Team bei der Abu Dhabi-Rallye. Al Attiyah gewinnt Marathonetappe. Gleich drei Dacia liegen auf Podiumskurs.
Der noch amtierende Weltmeister Lucas Mares führt. Seine Dacia-Teamkollegen Nasser Al-Attiyah und Sebastien Loeb können dem WM-Führenden Seth Quintero (Toyota) noch den Weltmeistertitel streitig machen. Im Hinblick mit der letzten Möglichkeit vor dem bevorstehenden Ausstieg die Meisterschaft noch zu sichern, wird mit voller Attacke gefahren.
Al-Attiyah gewann am Mittwoch die dritte Etappe, die von Al Sila nach Madinat Zayad über 422 Kilometer (davon 300 auf Zeit) führte. Der neunfache Rallye-Weltmeister Loeb belegte den dritten Platz. Mit dem Tagesergebnis liegt Quintero mittlerweile für die Dacia-Plioten in Sachen WM in enger Reichweite. Der US-Amerikaner rangiert in der Abu Dhabi-Zwischenwertung nur auf Platz fünf.
Die Frage um die WM-Entscheidung eskaliert somit: Loeb sowie Al Attiyah rückten mit ihrer heutigen Punkteausbeute näher an Quintero heran. Der Toyota-Youngster liegt nach drei von fünf Etappen noch 13 Punkte vor Loeb und 17 Zähler vor Al-Attiyah. Auf dem Weg bis zum Ziel am Freitag in Al Ain werden noch 40 Punkte vergeben. Für den Gesamtsieg gibt es 30 Punkte, für Tagessiege auf den beiden letzten Etappen jeweils fünf.
Der heutige Sieger Al-Attiyah ist in der Abu Dhabi-Gesamtwertung akteull nur noch sechs Sekunden hinter seinem Teamkollegen Lucas Moraes klassiert. Der Brasilianer belegte in Etappe 3 den zweiten Platz. Der Südafrikaner Henk Lategan (Toyota) fuhr vor seinem Teamkollegen Quintero auf Platz vier.
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