MotoGP-Party zum Finale – KTM Motohall versteigert signierte RC16-Teile
Die Tatsache, dass die KTM-Piloten beim MotoGP-Finale in Valencia nicht in den Titelkampf eingreifen können, hält die Enthusiasten aus dem Innviertel nicht von einer würdigen letzten Party 2026 ab.
In bereits etablierter Tradition öffnet die im Zentrum von Mattighofen aufsehenerregende KTM Motohall auch am letzten GP-Sonntag für alle Rennsportbegeisterten. Das Public-Viewing-Event zum letzten Schlagabtausch der GP-Fahrer im spanischen Valencia ist zugleich eine Abschiedsfeier – denn zum Ende der 1000er-Ära in der Königsklasse, endet auch das Engagement aller vier KTM-Fahrer.
Die Piloten der offiziellen Mannschaft von Red Bull KTM Factory Racing hinterlassen den Fans am Stammsitz des Unternehmens neben großartigen Erinnerungen – sowohl Brad Binder als Pedro Acosta holten auf den Protoptypen aus Munderfing GP-Siege – auch zwei signierte Kotflügel ihrer Arbeitsgeräte.
Die Sammlerstücke aus dem Fundus der MotoGP-Abteilung werden unter allen Besuchern des Events am Sonntag verlost. Start der Veranstaltung ist am GP-Sonntag (29. November) ab 9.00 Uhr. Kurze Zeit später übernehmen Technik-Experten und moderieren mit schnellen Themen durch den Rennsonntag. Passend zum Finale – die Verpflegung kommt aus der spanischen Küche.
Bemerkenswert: Während Ausstellungs-Attraktionen der Motohall, wie etwa der MotoGP-Simulator, am Sonntag mit einem Rabatt von 50 Prozent ausgetestet werden können, ist der Zugang zum Event mitsamt der Verlosung kostenlos. Im Anschluss an das letzte der MotoGP-Rennen 2026 – mit Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini und Pol Espargaro – werden die unterschriebenen Teile der RC16 auf der Eventbühne verlost.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach