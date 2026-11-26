In bereits etablierter Tradition öffnet die im Zentrum von Mattighofen aufsehenerregende KTM Motohall auch am letzten GP-Sonntag für alle Rennsportbegeisterten. Das Public-Viewing-Event zum letzten Schlagabtausch der GP-Fahrer im spanischen Valencia ist zugleich eine Abschiedsfeier – denn zum Ende der 1000er-Ära in der Königsklasse, endet auch das Engagement aller vier KTM-Fahrer.

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Die Piloten der offiziellen Mannschaft von Red Bull KTM Factory Racing hinterlassen den Fans am Stammsitz des Unternehmens neben großartigen Erinnerungen – sowohl Brad Binder als Pedro Acosta holten auf den Protoptypen aus Munderfing GP-Siege – auch zwei signierte Kotflügel ihrer Arbeitsgeräte.

Die Sammlerstücke aus dem Fundus der MotoGP-Abteilung werden unter allen Besuchern des Events am Sonntag verlost. Start der Veranstaltung ist am GP-Sonntag (29. November) ab 9.00 Uhr. Kurze Zeit später übernehmen Technik-Experten und moderieren mit schnellen Themen durch den Rennsonntag. Passend zum Finale – die Verpflegung kommt aus der spanischen Küche.

Das MotoGP-Finale verspricht eine «volle Hütte» in der KTM Motohall Foto: KTM Das MotoGP-Finale verspricht eine «volle Hütte» in der KTM Motohall © KTM

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Bemerkenswert: Während Ausstellungs-Attraktionen der Motohall, wie etwa der MotoGP-Simulator, am Sonntag mit einem Rabatt von 50 Prozent ausgetestet werden können, ist der Zugang zum Event mitsamt der Verlosung kostenlos. Im Anschluss an das letzte der MotoGP-Rennen 2026 – mit Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini und Pol Espargaro – werden die unterschriebenen Teile der RC16 auf der Eventbühne verlost.