Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel 1 erklärt: So funktioniert ein Team-Motorhome

Jedes Formel-1-Team hat ein eigenes Motorhome. SPEEDWEEK.com durfte bei Cadillac reinschauen. Wie lange der Aufbau dauert. Wer wo untergebracht ist. Und welche versteckten Räume es gibt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Das Cadillac-Motorhome in Monaco vom Hafen aus gesehen
Das Cadillac-Motorhome in Monaco vom Hafen aus gesehen
Foto: Cadillac F1 Team
Das Cadillac-Motorhome in Monaco vom Hafen aus gesehen
© Cadillac F1 Team

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Formel 1 ist zurück in Europa. Das bedeutet: Die Motorhomes sind zurück! Motorhomes sind mehrstöckige mobile Teamhäuser mit Gästebereichen, ganzen Küchen und allem, was die Teams für die Rennwochenenden brauchen. Sie werden mit Trucks von Rennstrecke zu Rennstrecke gefahren und dort auf- und wieder abgebaut. Bei den Überseerennen werden die Teams in Gebäuden an der Strecke einquartiert. Mit dem Beginn der Europa-Saison in Monaco war entsprechend auch Beginn der Motorhome-Saison.

Werbung

Werbung

SPEEDWEEK.com durfte in Monaco in der ganz neuen Hospitality von Formel-1-Neuling Cadillac vorbeischauen und ließ sich erklären, wie ein Motorhome entsteht, welche versteckten Räume es gibt und wie der Auf- und Abbau funktioniert.

So sieht es mit mehr Platz aus als in Monaco: Motorhomes 2025 in Spielberg
So sieht es mit mehr Platz aus als in Monaco: Motorhomes 2025 in Spielberg
Foto: XPB
So sieht es mit mehr Platz aus als in Monaco: Motorhomes 2025 in Spielberg
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In diesem Jahr war es im Fahrerlager von Monaco besonders eng. Weil nicht mehr nur zehn, sondern elf Teams in der Formel 1 fahren, wurde es im Mini-Paddock im Fürstentum noch enger als ohnehin schon. Da hilft es ein wenig, dass Red Bull Racing und die Racing Bulls traditionell auf den Hafen umziehen und ihre Hospitality in der Red Bull Energy Station auf Pontons im Port Hercules haben. Doch im Land-Paddock bleibt es eng: In diesem Jahr wurde neu ein riesiges mehrstöckiges Paddock-Club-Gebäude aufgebaut – und erstmals ein Motorhome von Cadillac. Die Team-Gebäude stehen dicht an dicht, keine zwei Meter sind zwischen den Gebäuden. Der Eingang ist nur knapp vorm Zaun, der Paddock vom Hafengelände trennt.

Werbung

Werbung

Aussicht über den Hafen von Monaco
Aussicht über den Hafen von Monaco
Foto: Cadillac F1 Team
Aussicht über den Hafen von Monaco
© Cadillac F1 Team

TV-Programm

Cadillac stand als Neuling ganz hinten im engen Fahrerlager von Monaco. Der von außen schwarz-silberne Quader mit einer Grundfläche von 15 mal 17 Metern war am Hintereingang des Paddocks aufgebaut.

Neues Motorhome vom deutschen Hersteller

Eine Premiere: Als neues Team brauchte Cadillac eine komplett neue Hospitality. An dem neuen Motorhome vom deutschen Hersteller Schuler wurde 13 Monate konstruiert und gebaut. Es besteht aus 36 Würfelmodellen. Cadillac schätzt, dass zwischen 40 und 50 Menschen am Projekt Motorhome beteiligt waren.

Das Treppenhaus
Das Treppenhaus
Foto: Cadillac F1 Team
Das Treppenhaus
© Cadillac F1 Team

Werbung

Werbung

Drei Stockwerke ist es hoch: Unten im Erdgeschoss (First Floor bei den Amerikanern) sind ein Bereich für Interviews und Treffen, die Zentrale der Kommunikationsabteilung, ein großer Gästebereich und die Hauptküche untergebracht. Im ersten Stock ist der Bereich für die Team-Partner. Dort gibt es auch eine zweite, kleinere Küche und Terrassen. Die zweite Etage ist dem Top-Management vorbehalten. Versteckt im zweiten Stock gibt es auch Duschen. Verrückt: Wenn man in der Hospitality steht, könnte man meinen, es sei ein dauerhaftes Gebäude. Kein Hauch von Wohnwagen-Flair.

Was auffällt: Die Fahrer haben im Motorhome von Cadillac keinen eigenen Bereich. Sie können die Anlagen wie z.B. Duschen natürlich nutzen. Ihre Fahrerräume hat Cadillac aber in der Garage untergebracht.

Innenbereich mit Tischen
Innenbereich mit Tischen
Foto: Cadillac F1 Team
Innenbereich mit Tischen
© Cadillac F1 Team

21 Lkws; ein Kran fährt mit

Am Sonntagabend begann bereits der Abbau. Das Packen beginnt bei den Europarennen traditionell schon im Rennen. Das dreistöckige Gebäude wurde dann auf 21 Lkws verladen, die es zur nächsten Rennstrecke fahren. Auch ein Kran ist Teil des Konvois. In diesem Fall ist das nächste Ziel Barcelona, also nur gut 6,5 Autostunden entfernt (mit Lkw etwas länger). Die Abreise aus Monaco ist allerdings komplizierter als auf anderen Kursen: Weil das Fürstentum klein und verwinkelt ist, ist die Ausfahrt der Team-Trucks strikt geregelt.

Werbung

Werbung

Zwölf Stunden dauert der Aufbau in Barcelona von den Wänden bis hin zur letzten Kaffeetasse. Für die späteren Rennwochenenden wird ein Zeitfenster von acht bis zehn Stunden angepeilt. Acht Techniker bauen auf- und ab. Der Zeitplan ist eng: Auf dem Circuit de Catalunya muss am Donnerstagmorgen für den Medientag schon wieder alles parat stehen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien