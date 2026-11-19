Die Formel-1-Piloten müssen bei den Medien-Terminen nicht über ihre Arbeit auf und neben der Strecke Auskunft geben. Manchmal sehen sie sich auch mit unkonventionelleren Fragen konfrontiert. So auch in Las Vegas. Da wurde Lando Norris aus aktuellem Anlass gefragt, welcher der aktuellen Formel-1-Stars wohl den besten James Bond abgegeben würde.

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Der Weltmeister von 2025 musste nicht lange überlegen. Er erklärte gleich grinsend: «George Russell, denn er trägt gerne Anzüge und das alles. Ich glaube, wenn er die Möglichkeit hätte, den Bond zu spielen, würde er mit der Formel 1 sofort aufhören.»

Natürlich wurde Russell darauf angesprochen und der Mercedes-Star winkte lachend ab: «Nun, zunächst ist es überraschend, dass Lando Norris etwas Nettes über mich sagt! James Bond war immer mein Lieblingscharakter auf der Leinwand. Aber ich habe schon gesagt, zunächst heisst es noch ein paar weitere Jahre 0063. Danach werden wir sehen, wo mein Karriereweg hinführen wird. Vielleicht ja in diese Richtung.»

George Russell verrät: In diesem Bereich muss er sich verbessern

Überrascht reagiert der Brite aber nicht nur auf die Aussagen des McLaren-Stars, sondern auch mit Blick auf den Stand im teaminternen Qualifying-Duell gegen seinen Stallgefährten Kimi Antonelli. Der Weltmeister führt dieses zwar mit 11:9 an. Doch angesichts des vielen Pechs, das Russell in diesem Jahr hatte, fühle es sich an, als wäre der Abstand sehr viel grösser, wie der achtfache GP-Sieger gestand.

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«Ich bin selbst überrascht, wenn ich mir die Qualifying-Statistik anschaue», erklärte Russell auf die entsprechend eFrage. «Es fühlt sich vielmehr an, als würde es 18:2 zu seinen Gunsten stehen. Aber es ist viel knapper. Man sieht, dass das Tempo da ist. Und in der Vergangenheit hatte ich immer die Tendenz, im Qualifying noch nachlegen zu können. Aber in dieser Saison kam es oft vor, dass mir das Tempo fehlte und ich dann trotzdem plötzlich im Q3 war. Das ist überraschend, und es wirft dich als Fahrer etwas zurück, weil dir vor der entscheidenden Runde das Vertrauen fehlt.»

«Aber ich weiss natürlich, wo der Hund begraben liegt. Es ist das Renntempo bei den heissen Pisten, wenn die Reifen stark überhitzen. Das ist zweifelsohne der Bereich, an dem ich arbeiten muss, um mich zu verbessern», offenbarte der 28-Jährige daraufhin.