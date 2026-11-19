Es war eine Frage, die GP-Beobachter und Fans gleichermassen über Monate beschäftigte: Würde das Racing Bulls Team den jungen Nikola Tsolov für 2027 ins zweite Cockpit neben Arvid Lindblad stecken, oder würde die Teamführung um Peter Bayer und Alan Permane weiterhin auf die Dienste von Liam Lawson setzen? Letzterer hatte sich mit einer starken Saison für die Weiterverpflichtung empfpohlen.

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Gleichzeitig hat auch Tsolov mit sechs Siegen in seiner ersten vollen Formel-2-Saison auf beachtliche Weise bewiesen, dass er bereit für den Aufstieg in die Königsklasse ist. Der frühere Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der jahrzehntelang die Entscheidungen beim Nachwuchsteam von Red Bull traf, äusserte sich für den jungen Bulgaren. Im Krone-Interview betonte er, dass man Tsolov ins Cockpit setzen müsse.

Doch die Entscheidungsträger im Rennstall aus Faenza trafen eine andere Wahl, sie verlängerten den Vertrag des Neuseeländers und setzten den Teenager aus dem Red Bull Junior Team auf die Reservebank. Lawson wurde natürlich auf die Aussagen von Marko angesprochen und erklärte mit Blick auf die Tatsache, dass die Entscheidung über die Fahrer-Paarung viel Zeit in Anspruch nahm: «Es gibt natürlich viele Gespräche und Red Bull ist eine grosse Organisation, da sind wahrscheinlich mehr Leute involviert als bei einem normalen Team, in dem vielleicht nur einer die Entscheidung trifft.»

Auf die Frage, ob er erleichtert sei, dass der Doktor nicht mehr die Entscheidungen treffe, sagte der 24-Jährige: «Natürlich bin ich froh, dass er nicht die Entscheidung trifft, wenn er offensichtlich nicht mich gewählt hätte. Ich bin froh, dass ich im Auto sitze.» Mit Marko habe er sich nach der Bestätigung seines Verbleibs im Racing Bulls Team nicht mehr ausgetauscht, verriet er weiter.

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