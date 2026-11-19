Längst hat es Tradition: Auch in Portimao begann das Gespräch mit den MotoGP-Medien mit dem Stand der Krankenakte «Vinales». Wie schon bei den letzten drei Events tritt der KTM-Pilot nicht in körperlicher Bestform an. Doch immerhin konnte sich der 31-Jährige einige Tage von den Strapazen der zweiten Übersee-Tournee erholen: «Schon in Japan war die Belastung enorm, die drei weiteren Rennen haben nicht zu einer Erholung beigetragen», so Vinales an der Algarve.

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«Zurück daheim habe ich weiter trainiert, aber die Schulter geschont. Wir stecken im Finale der Saison, ich will das mit dem Team durchziehen. Erst nach Valencia werde ich dann weitere Untersuchungen machen lassen und an der vollständigen Genesung arbeiten», fügt der Tech3-Athlet an.

Der außergewöhnliche Kurs an der Algarve gilt als fahrerische Herausforderung. Vinales stimmt zu, relativierte aber auch: «Es ist ohne Frage auch körperlich eine Herausforderung, auch dank der harten Bremspunkte bergab. Auf der anderen Seite gibt es weniger Schräglagenwechsel in schnellen Kurven – und das ist weiterhin mein größtes Problem.»

Vinales will das Kapitel auf der Strecke abschließen

Die Frage, ob Vinales in Portimao deshalb antritt, um sich bestmöglich für einen neuen Job 2027 zu präsentieren, eröffnete das Karriere-Kapitel. Vinales holte tief Luft. «Druck habe ich überhaupt keinen – denke ich zumindest. Ich fahre, weil es mein Job ist, Teil meines Vertrags und weil ich für mein Team rennen fahren will. Mein Selbstvertrauen ist in Ordnung. Wenn ich trainiere, ganz gleich ob mit einer kleinen Ovale oder einem Superbike, bin ich so schnell wie immer – nur das MotoGP-Bike am Limit ist das Problem.»

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Angesprochen auf seine Möglichkeiten für 2027 spielte Vinales mit offenen Karten: «Derzeit gibt es keine Anfragen. Aber natürlich habe ich Interesse, auch im nächsten Jahr MotoGP zu fahren. Um ehrlich zu sein – ich habe derzeit aber kein echtes Interesse, etwas in einem anderen Fahrerlager zu machen. Meine ganze Motivation war es immer, MotoGP-Champion zu werden. Dem habe ich alles andere untergeordnet.»

KTM-Frust sitzt tief

Auch in Portimao kam Maverick Vinales nicht ohne Seitenhieb in Richtung KTM aus. «Dass ich das große Ziel nicht erreicht habe, enttäuscht mich dabei weniger als die Situation mit KTM. Seit letztem Dezember bin ich von einem etwas ausgegangen und habe dann diesen Sommer über die Medien erfahren, dass es ganz anders ist. Ich hatte einen Vertrag unterschrieben und der ist jetzt weg, das ist die große Enttäuschung.»

Die Prioritäten haben sich verändert. Vinales abschließend: «Nach den letzten Rennen geht es zuerst darum, dass ich meine Schulter komplett auskuriere. So fahren ist kein Spaß. Dann werde ich schauen, ob es noch weitere Möglichkeiten für mich gibt.»