Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Chance auf Pole in Mexiko? Das sagt Formel-1-Weltmeister Lando Norris

Das erste Training zum Mexiko-GP hat Lando Norris verpasst. Die zweite Session beendete er als Zweitschnellster hinter Kimi Antonelli. Hat der McLaren-Star eine Chance auf die Pole zum 19. WM-Lauf?

Formel 1

Lando Norris drehte im zweiten Mexiko-Training die zweitschnellste Runde
Lando Norris drehte im zweiten Mexiko-Training die zweitschnellste Runde
Foto: Moy / XPB Images
Lando Norris drehte im zweiten Mexiko-Training die zweitschnellste Runde
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für Lando Norris begann das Rennwochenende in Mexiko wie für viele seiner Kollegen erst mit dem zweiten Training. Denn das erste Training bestritt Leo Fornaroli im GP-Renner des Formel-1-Weltmeisters. Der Italiener drehte 25 Runden und landete auf dem 17. Platz der Zeitenliste. Das lag nicht zuletzt am Reifenmanagement, das ihm Mühe bereitete.

Werbung

Werbung

Der Formel-2-Champion von 2025, der im nächsten Jahr in der Langstrecken-WM antreten wird, gestand: «Es war sehr schwierig, die Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen. Ich blockierte bereits in der ersten Kurve die Vorderräder und das hat die ganze Fahrt auf den weichen Reifen und natürlich auch die Performance beeinträchtigt.»

Lando Norris: «Das Tempo ist definitiv vorhanden»

Dennoch bedankte sich Norris für die Arbeit, die der McLaren-Reservist leistete. «Danke an Leo für seine Unterstützung im ersten Training. Es liegt noch viel Arbeit vor dem Team, aber wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können», erklärte der 13-fache GP-Sieger, der die Tagesbestzeit um knapp eine Zehntelsekunde verpasste und sich auf Platz 2 der Zeitenliste hinter WM-Leader Kimi Antonelli einreihte.

Im Artikel erwähnt

Die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis im Qualifying ist vorhanden, wie der 26-jährige Brite betont: «Wenn man die Zeitenliste des zweiten Trainings anschaut, dann war es kein schlechter Tag. Allerdings war es wieder eine Herausforderung, das Auto schnell zu bewegen. Das Tempo ist sicherlich vorhanden, aber die Leistungsdichte im Feld ist sehr hoch. Deshalb wird es entscheidend sein, wie wir das Qualifying umsetzen.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Training

  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

35

1:17,827

02

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

33

+0,103

03

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

31

+0,106

04

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

33

+0,217

05

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

26

+0,311

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

31

+0,410

07

41

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

34

+0,562

08

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

33

+0,580

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

32

+0,628

10

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

31

+0,642

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM