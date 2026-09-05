Haas-Teamchef Ayao Komatsu: Diese fünf Fahrer sind für 2027 im Rennen

Die meisten Plätze für das Formel-1-Feld 2027 sind besetzt, bei Haas ist eine Stelle vakant: Der japanische Teamchef Ayao Komatsu (50) hat in Monza verraten, welche fünf Fahrer für das zweite Cockpit neben dem gesetzten Ferrari-Zögling Oliver Bearman zur Wahl stehen.

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Komatsu sagt: «Fünf Fahrer sind in der engeren Auswahl für unseren zweiten Platz – neben dem bisherigen Piloten Esteban Ocon sind das unser Reservefahrer Jack Doohan, der Japaner Ryo Hirakawa, der brasilianische Formel-2-Pilot Rafael Camara sowie F2-Champion Leonardo Fornaroli.»

Haas hat 2026 verschiedene Privat-Tests durchgeführt, dies gemäss Reglement in älteren F1-Fahrzeugen. Im Auto sassen Camara (Mitglied der Ferrari-Fahrerakademie), Fornaroli (McLaren-Junior) und Hirakawa (unterstützt von Toyota), sie alle auf der portugiesischen Rennstrecke von Portimao Ende August. Doohan wird einen Test in Jerez erhalten.

Komatsu hat betont, es komme auf Speed und technisch fundierte Aussagen an. Angeblich sollen Hirakawa und Foronaroli bei einem früheren Test in Jerez dicht beisammen gelegen haben, mit Zeiten nicht weit entfernt von jenen des Stammpiloten Bearman.

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Für Ocon spricht die Erfahrung, doch seit Monaco konnte der Franzose nicht mehr punkten. Bearman ist sogar seit Montreal punktelos, noch vor Monaco, doch Oliver hatte die Saison sehr stark begonnen, als Siebter beim Saisonstart in Australien, dann sogar als Fünfter in China (und Achter im Sprint dort), danach wurde Bearman Zehnter in Kanada. Das ergibt 18 Punkte. Ocon konnte nur zwei Mal in die Top-Ten fahren, als Zehnter in Japan und als Neunter in Monte Carlo.

Komatsu setzt sich kein Zeitlimit, wann er sich festlegen will. Wieso auch? Er hält alle Karten in der Hand.