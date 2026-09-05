Euro Moto Nürburgring lockt zahlreiche Gastfahrer in die Startaufstellung

Bei den bisherigen Euro Moto-Wochenenden waren Gäste auf der Piste eher Mangelware. Bei den Rennen im tschechischen Most und Brünn schauten ein paar wenige einheimische Gastfahrer vorbei. In den Niederlanden ließ Jeffrey Buis aus der Sportbike-WM blicken und reiste nach einem unverschuldeten Sturz und einer lädierten Schulter wieder ab. Aktuell gastiert die Euro Moto und ihre Rahmenklasse auf dem Nürburgring und bietet somit auf der ehemaligen Formel1 und GP-Strecke das einzige Motorradsport-Event des Jahres auf dem Kurs in der Eifel. Beim vorletzten Lauf der Saison kletterte auch erstmals die Zahl der Gäste

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Besuch aus der WM

In der kleinsten Klasse, der Euro Moto Sportbike, hat sich Lucy Michel unter die wilde Meute gemischt. Sonst ist Michel in der Frauen-WM unterwegs, kehrt mit dem Sportbike-Einsatz unter der Regie ihres Teamchefs und IDM-Urgesteins Stefan Laux für eine Stipp-Visite in die Euro Moto zurück. Damit überbrückt sie eine immerhin dreimonatige Sommerpause bei der Frauen-Weltmeisterschaft.

Alter Bekannter

In der IDM Supersport war er schon unterwegs, in den letzten zwei Jahren mit Yamaha in der IDM Superbike und auch schon in der WM. In dieser Saison verzichtete er zwangsweise, bedingt durch den Aufstieg seines kleinen Bruders in die Weltmeisterschaft, auf eine Fortsetzung seiner eigenen Karriere. Die Rede ist von Maximilian Kofler. Erstmals in diesem Jahr taucht der Österreicher bei der Euro Moto auf und pilotiert eine Ducati aus dem Team Eder. Andreas Kofler, der zweimal den IDM Supersport-Titel holte, dreht derweil seine Runden beim WM-Lauf in Frankreich.

Vollzählig plus Eins

In der Euro Moto Superbike war es zuletzt beim Meeting in Assen doch äußerst überschaubar in der Startaufstellung. Am Nürburgring schaut es nicht super in Sachen Teilnehmerzahlen, aber immerhin besser, aus. Marco Fetz und Chris Beinlich hatten ihr eh schon schmales Budget durch den Verzicht auf Assen geschont und sind wieder dabei. Ebenfalls zurück ist der Este Hannes Soomer, der seine lädierte Schulter auskuriert hat und sich mit dem Nürburgring-Einsatz auch auf das Finale der Langstrecken-WM in zwei Wochen vorbereitet.

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Nach langer Pause schaut auch der Kroate Martin Vugrinec bei der Euro Moto vorbei. Nach der Trennung von Vugrinec und dem Kawasaki-Superbike-Team von Oliver Skach im Vorjahr war es um Vugrinec stillgeworden in Sachen Rennsport. Jetzt kam es nach einem gemeinsamen Hockenheim-Test zu einer Fortsetzung bei der Zusammenarbeit zwischen dem Kroaten und dem BMW-Team BBC in Andy Gerlich.

Bagger eben Foto: Thorsten Horn Bagger eben © Thorsten Horn

Lange Liste

Die meisten Gäste bietet der im Rahmenprogramm fahrenden Twin Cup auf. Beim Testtag am Donnerstag konnte man in Sachen Twin auch den ehemaligen IDM Superbike-Piloten Arne Tode auf der Zeitenliste entdecken. Als es am Freitag mit den freien und gezeiteten Trainings losging, hatte Tode seinen Job allerdings schon erledigt. Als Gäste im Twin Cup dabei: Marc Ruber, Michael Götz, Nick Elenschläger, Bernd Ruber, Michael Angersbach, Jessica Langstädtler und Paul Friese.

Beim Kawasaki Ninja ZX6R-Cup erhöhen die Gastfahrer Lukas Schäfer und Timo Kubbinga die Teilnehmerzahl auf 22.

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Immerhin ein Gast

Über leere Startfelder kann sich der Pro Superstock 1000 Cup nicht beschweren. Seit Jahren dürfen sich die Verantwortlichen über eine volle Hütte freuen. Bei seinem Nürburgring-Ausflug gesellte sich noch der Italiener Edoardo Mazzuoli vom Team Backpack Racing mit seiner Aprilia RSV4 dazu.

Einziger Deutschland-Auftritt

Einen einmaligen Auftritt in Deutschland und der Euro Moto haben am Nürburgring die Herren aus dem europäischen Bagger-Cup. Immerhin haben sie mit Mitinitiator Ruben Xaus und dem Iren James Ellison zwei mit WM-Lorbeeren geschmückte Fahrer am Start. Einziger deutscher Teilnehmer ist Andreas Schäfer.