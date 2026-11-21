Kimi Antonelli nach Las Vegas-Bestzeit: «Das war verrückt, total schräg»
Das Roulette-Rad ist in der Quali-Nacht von Las Vegas auf die 12 gerollt: Weltmeister Kimi Antonelli fährt die schnellste Zeit. Aber der Italiener muss um fünf Ränge zurück. Er gibt sich rauflustig.
Kimi Antonelli hat sich im spannenden Qualifying zum Glitzer-GP von Las Vegas die beste Zeit, aber nicht die beste Ausgangslage gesichert: Denn der Bologneser muss nach seiner schnellsten Zeit um fünf Ränge zurück und wird den Las Vegas-GP von P6 in Angriff nehmen.
Kimi stuft seine Leistung auf dem Las Vegas Strip Circuit so ein: «Zum Schluss fühlt sich das an wie früher im Kartsport, wenn alle Fahrzeuge so dicht beisammen liegen. Jeder versuchte, sich die beste Ausgangslage für einen Windschatten zu sichern.»
«Das war eine total schräge Quali für mich. Zunächst brachte ich die Reifen nicht zum Arbeiten. Ich hatte null Gefühl fürs Auto, zudem hatte ich einen langen Bremspedalweg.»
«Am Ende der Quali dachte ich – ich bin hier echt erledigt. Ich hatte mich im Gerangel um eine gute Position zurückfallen lassen, ich schaffte es noch mit Ach und Krach über die Ziellinie, mit einer Reserve von nur einer Sekunde!»
«Aber dann gelang mir eine wirklich gute Runde. Ich erhielt ein paar schöne Windschatten, und der ist hier so stark, dass es für die schnellste Zeit gereicht hat.»
«Unser Renntempo ist gut, ich glaube, ich kann auch von Platz 6 ein Wörtchen um den Sieg mitreden.»
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