Dass Max Verstappen sich nach vorne kämpfen kann, hat der vierfache Champion schon mehrfach bewiesen – und zwar nicht nur in den einzelnen Rennen, sondern auch im Laufe einer Saison. Der Red Bull Racing-Star bereitet der Konkurrenz deshalb immer Sorgenfalten, wie auch McLaren-CEO Zak Brown in Las Vegas bestätigt hat.

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«Er ist ein unglaubliches Talent», schwärmte der Amerikaner. «Er ist so gut wie kaum ein anderer, den wir meiner Meinung nach jemals in der Formel 1 gesehen haben. Er macht so gut wie nie Fehler. Schwierige Bedingungen scheinen ihm in die Hände zu spielen – man denke nur wieder an Brasilien», verwies er daraufhin auf die jüngste Aufholjagd des 29-jährigen Niederländers, der in São Paulo von der letzten Startreihe auf den zweiten Platz fuhr.

«Es gibt viele Fahrer, bei denen man sagen kann, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn sie eine Strafe bekommen oder von ganz hinten losfahren müssen. Aber wenn es um Max Verstappen geht, dann hat man Sorgenfalten, solange er auf der Strecke ist», schilderte der 55-Jährige.

Einen starken Eindruck mache Verstappen auch ausserhalb der Formel 1, erklärte Brown weiter: «Er ist einfach ein fantastischer Fahrer», lobte er den 74-fachen GP-Sieger. «Es ist einfach grossartig, ihn Rennen fahren zu sehen, und mir gefällt auch, dass er an seinen freien Wochenenden bei anderen Rennen dabei ist – er ist ein echter Racer. Ich halte ihn für ein besonderes Talent, so etwas sieht man selten, und das ist wirklich etwas ganz Spezielles.»

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