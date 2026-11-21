Das war spannend: Kimi Antonelli erzielt im unterhaltsamen Qualifying zum vierten Grossen Preis von Las Vegas Bestzeit, aber er muss um fünf Ränge zurück wegen des Einbaus neuer Motorenteile. Daher Pole für Max Verstappen, vor Russell und Norris.

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Nach einem spektakulären dritten Training mit vielen Patzern waren die 22 Fahrer gewarnt: Der Strip Circuit lässt wenig Raum für Fehler. Bei 13 Grad (die Bahn lediglich bei 16 Grad) war klar – wer hier eine schnelle Runde fahren will, muss es irgendwie schaffen, seine Reifen in ein vernünftiges Arbeitsfenster zu bringen.

Im ersten Quali-Segment war klar: Reifen-Management ist die halbe Miete. Wer hier die Reifen auf Temperatur bringt, hat gute Chancen auf eine schnelle Runde. Daher viele Fahrer mit Schlangenlinien-Fahren, um Wärme in die Walzen zu kneten.

Max Verstappen früh auf der Bahn, um die Änderungen an der Abstimmung seines Rennwagens zu prüfen. Der Niederländer war mit dem Handling seines Autos im dritten Training überhaupt nicht glücklich.

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Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto mit Verspätung, dies nachdem die Techniker ein Problem mit der Antriebseinheit erkannt hatten.

Früher Aufreger: Dreher von Haas-Fahrer Rafael Camara, an der exakt gleichen Stelle wie es Oliver Bearman im dritten Training passierte. Seltsam.

Bei diesen Temperaturen, zeigte sich, lassen sich zwei, sogar drei schnelle Runden fahren mit den weichen Reifen, sofern kein Verbremser den Reifensatz ruiniert, was gar nicht so einfach ist.

Lewis Hamilton musste seinen ersten Versuch abbrechen, wie es ihm im dritten Training gleich vier Mal passiert war.

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Russell vor Antonelli vorne, das war nach dem dritten Training zu erwarten, dann Max Verstappen an der Spitze.

Hamilton mit einer fehlerfreien Runde, aber nur P7. Ferrari nicht so stark wie erwartet, denn Leclerc auch nur auf P5.

Zwischendurch Post von der FIA: Für das Scharmützel zwischen Verstappen und Russell im dritten Training gab es von der Rennpolizei eine Verwarnung.

Fast zur gleichen Zeit nun Leclerc vor Norris, dann Verstappen, Russell und Hadjar, die ersten Vier innerhalb einer Viertelsekunde.

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Vier Minuten vor Schluss Weltmeister Antonelli wieder vorne, sechs Tausendstelsekunden vor Leclerc. Kurz darauf wieder Russell vorne, der hier 2024 von Pole-Position gewonnen hat.

Out nach Q1: Camara auf Platz 17, dann Pérez, Alonso, Stroll, Bottas und Bearman. Bearman, der den Grand Prix wegen des Einbaus neuer Motorenteile ohnehin von ganz hinten aufnehmen wird, war nur auf der Bahn, um Camara Windschatten zu spenden.

Top-Ten: Russell, Antonelli, Leclerc, Norris, Verstappen, Hadjar, Lindblad, Lawson, Piastri und Sainz, Hülkenberg auf P11.

In Q2 zunächst Hadjar vorne, aber nicht lange – Verstappen konnte das besser. Und die McLaren obendrein.

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Bei Lewis Hamilton ging wenig: Der Wagen rutschte herum, nur P12 beim ersten Versuch. Der Brite bestätigte am Funk: «Ich habe null Grip hier draussen.» Hamilton blockierte – schon wieder! – die Reifen beim folgenden Versuch.

Reihenfolge: Piastri, der erstaunliche Lawson, dann Norris, Antonelli, Russell, Leclerc und Verstappen.

In der Folge verbesserte sich Verstappen leicht, hoch auf P5, nur eine Zehntelsekunde hinter P2. Die ersten Sieben in einer Viertelsekunde.

Russell holte sich die Führung zurück, während Leclerc von der Bahn rutschte, was eine Verbesserung verhinderte.

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Wie aus dem Nichts Gasly auf einmal vorne (zur Erinnerung: Pole-Mann im ebenso schnellen Monza), dann Verstappen vorne!

Out nach Q2, zum Schock für die Tifosi: Leclerc als Elfter, dann Hamilton, Hülkenberg, Sainz, Bortoleto und Albon.

Der Fehler von Leclerc kostete den Monegassen sehr viel. Erstmals seit Kanada 2024 kein Ferrari in Q3 – mamma mia!

Top-Ten und damit in Q3: Verstappen, Gasly, Russell, Piastri, Norris, Lindblad, Colapinto, Lawson, Hadjar und Antonelli.

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Im entscheidenden Q3 acht Autos sofort auf der Bahn, nur die zwei Red Bull Racing-Renner nicht.

Russell am Funk, als Erster auf der Strecke: «Ich biete hier nicht allen einen Windschatten, da fahre ich lieber einmal durch die Boxengasse.» Der Brite liess sich zurückfallen.

Russell vor Antonelli und Gasly, dann Verstappen auf Platz 1, vor Norris, Russell und Hadjar. Max profitierte dabei von einem Windschatten vom Norris-McLaren.

Max hatte auf einen Abstand von zwei bis drei Sekunden hinter einem schnellen Mann gehofft, und genau das erhielt er hinter Norris.

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Russell forderte am Funk einen Windschatten von Kimi, «wenn wir daran denken, was mit ihm am Sonntag läuft». Russell bezieht sich hier auf die fünf Ränge zurück-Strafe des Italieners.

Zum Schluss der Quali viel Taktieren auf der Bahn, viele langsame Autos, dann auf einmal ein Rennen, der Plan von Mercedes, mit Antonelli für Russell einen Windschatten zu erzeugen, ging total schief.

Zum Schluss Antonelli vor Verstappen, aber die Pole wird an Max gehen – wegen der Strafe für Kimi.