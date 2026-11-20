Lewis Hamilton hat es nicht leicht. Er steht gleich in zweifacher Hinsicht im Rampenlicht – als erfolgreichster Pilot in der Geschichte der Formel 1 und als Ferrari-Hoffnungsträger wird er immer wieder an den eigenen Leistungen und den Erfolgen seiner Vorgänger gemessen.

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Im vergangenen Jahr kam der siebenfache Champion nicht auf Touren, und es dauerte nicht lange, bis die GP-Berichterstatter bereits seinen baldigen Abschied vom GP-Zirkus prophezeiten. Da nützte es auch wenig, dass der Brite immer wieder beteuerte, noch lange nicht über seinen Formel-1-Rücktritt nachdenken zu wollen.

Die Stimmen, die seinen Abgang forderten, wurden in diesem Jahr leiser, denn Hamilton fand mit der neuen Fahrzeuggeneration in die Erfolgsspur zurück. Sechs Mal stand er auf dem GP-Podest, in Barcelona feierte er den GP-Sieg, beim vorletzten Rennen in Mexiko war er als Zweiter auf dem Treppchen.

Kein Gedanke an Vertragsverlängerung: Lewis Hamilton bleibt cool

So ganz verschwunden sind die Unkenrufe aber nicht, so erklärte etwa der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone in einem Interview mit «RTL/Sky», dass der Rekord-GP-Sieger nun in einem Alter sei, in dem er ans Zurücktreten denken müsse.

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Hamilton selbst lässt sich von solchen Aussagen und den dazugehörigen Schlagzeilen nicht beirren. Und auch die Frage nach einer möglichen Verlängerung seines Ferrari-Abkommens bringt ihn nicht aus der Fassung, wie er im Fahrerlager von Las Vegas bewiesen hat.

Die Antwort des Ferrari-Stars fiel klar aus: «Nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich stecke mitten in der Laufzeit meines aktuellen Abkommens, es besteht also kein Grund dazu, darüber muss ich nicht nachdenken.»

Einer wie keiner: Lewis Hamilton traut sich eine lange Formel-1-Karriere zu

Der 41-Jährige hatte zuletzt laut darüber nachgedacht, der Formel 1 so lange nicht den Rücken zu kehren, wie es dauert, bis das erste Rennen in Ruanda stattfindet. Denn die angekündigte Formel-1-Rückkehr nach Afrika freut Hamilton, der keine Zweifel daran hegt, auch 2030 noch mit den jungen GP-Stars auf Augenhöhe kämpfen zu können.

«In den vergangenen 70 Jahren gab es keinen Fahrer wie mich, ich bin aus einem anderen Holz geschnitzt. Natürlich bringt das Alter Herausforderungen mit sich, die ich jetzt nicht abschätzen kann. Und es wurde bisher viel darüber gesprochen, dass die Reaktionszeit mit zunehmendem Alter abnimmt. Aber meine Reaktionszeit ist schneller als einige der jüngsten Fahrer im Feld. Es gibt viele Mittel, um seine Sinne zu schärfen und sich fit zu halten, man muss nur bereit sein, alles dafür zu opfern, und das bin ich derzeit. Ich weiss nicht, ob ich das in vier Jahren auch sein werde, aber aktuell liebe ich, was ich tue, und daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern», hatte der 106-fache GP-Sieger trotzig erklärt.

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