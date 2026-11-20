1990 war das Jahr der deutschen Wiedervereinigung. Am 1. Juli wurde die D-Mark eingeführt. Das brachte der Bevölkerung viele Freiheiten, aber auch empfindliche Einschnitte. In kürzester Zeit musste die gesamte Ökonomie des Landes von Planwirtschaft auf Marktwirtschaft umgestellt werden, volkseigene Betriebe wurden privatisiert und viele waren mit der schlagartigen Umstellung überfordert. Es kam zu gesellschaftlichen Verwerfungen: Arbeitslosigkeit, Abwanderung von Fachkräften und besonders im Bereich Mitteldeutschlands auch ein massiver industrieller Niedergang. Mit den Folgen dieser Probleme hatte natürlich auch der Motorsportclub zu tun. Doch Aufgeben war für das Team um Joachim Jahnke zu keinem Zeitpunkt eine Option. Der Club erkannte die Chancen, die sich aus der neu gewonnenen Freiheit ergaben und nutzte sie, ohne dabei die eigene Geschichte zu leugnen. So wurden die Beziehungen zu den osteuropäischen, insbesondere den befreundeten tschechischen Sportfreunden nicht nur weiter gepflegt, sondern sogar weiter ausgebaut. Der Club wurde so auch zum Brückenbauer zwischen Ost und West. Das würdigte auch David Luongo (CEO von WM-Serienvermarkter Infront Moto Racing) in seinem Grußwort zum Jubiläum. Dazu später mehr. Wir kehren in unserer Zeitreise zurück in das Jahr 1990: Genau eine Woche vor der Währungsumstellung von der Binnenwährung der DDR-Mark zur frei konvertierbaren D-Mark, am 24. Juni 1990, fand im Talkessel das 30. internationale Motocross statt. Erstmals seit 1971 traten im Talkessel wieder Fahrer aus dem Westen Deutschlands an.

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Aus dem MC wird der MSC

Nach 34 Jahren MC Teutschenthal wurde der MC Teutschenthal zum MSC Teutschenthal umbenannt. Die Zuschauerzahl im Talkessel geht unterdessen weiter nach oben und rund um die Strecke wurden Holztribünen für die Zuschauer errichtet.

Anfang der 1990er Jahre wurden Holztribünen errichtet Foto: copyright free Anfang der 1990er Jahre wurden Holztribünen errichtet © copyright free

Internationale Streckenlizenz

Der Weltverband FIM war von Beginn an vom Potenzial des Clubs und von der Strecke überzeugt. Der Talkessel erhielt die internationale Streckenlizenz und Mitglieder des MSC ließen sich zu Technical Stewards für WM-Veranstaltungen ausbilden, denn vor einem Grand-Prix-Wochenende müssen weit über 300 Motorräder die technische Abnahme bestehen. Der MSC Teutschenthal konnte fortan auf eigene Rennleiter, Sportkommissare, Rennsekretäre, Beauftragte für Streckensicherung sowie Umwelt und Nachhaltigkeit aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Um Rettungswege und Übergänge zu schaffen, wurden die Sprunghügel untertunnelt.

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Torsten Wolff gewann 1994 im Talkessel Foto: copyright free Torsten Wolff gewann 1994 im Talkessel © copyright free

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Show mit Stunts

Neben hochkarätigem Sport wurde den Zuschauern im Talkessel nun auch eine beeindruckende Show geboten. Stuntman Jürgen Baumgarten sprang durch eine Feuerwand und über zahlreiche Autos.

Teutschenthal wird letzter DDR-Mannschaftsmeister

1990 schrieb der MSC Teutschenthal erneut Geschichte: Seine Clubfahrer Thomas Großer, Bernd Häußer und Hardy Schadenberg gewannen die letzte DDR-Mannschaftsmeisterschaft im Motocross. Rund um die Strecke wird weiter gebaut und weiter verbessert.

Rolf Dieffenbach: Vom Talkessel komplett begeistert

Rolf Dieffenbach, einer der besten und bekanntesten WM-Fahrer der früheren Bundesrepublik, kam 1991 in den Talkessel und zeigte sich mehr als überrascht: «Wir waren begeistert von Teutschenthal und der ganzen Anlage», erklärte er Jahrzehnte später. «So etwas kannten wir ja im Westen gar nicht.» Am 30. Juni 1991 fand im Talkessel ein hochkarätig besetzter Europameisterschaftslauf statt. Mit Collin Dugmore gab es in der internationalen 250er-Klasse im Talkessel einen neuen Publikumsliebling. Und auch der dreifache Weltmeister Paul Friedrichs tauchte nun wieder im Talkessel auf.

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Auf dem Weg zur WM: Inter-DM

Für den MSC Teutschenthal führte der Weg in die Weltmeisterschaft zunächst über die Inter-DM, die Vorläuferin der heutigen ADAC MX-Masters, bei der bereits einige WM-Protagonisten am Start standen. Der deutsche Suzuki-Pilot Pit Beirer gewann und wurde vom Publikum gefeiert. Mit Jochen Jasinski bekam der MSC Teutschenthal einen weiteren prominenten Clubfahrer.

Pit Beirer gewann in den 1990er Jahren im Talkessel Foto: MSC Teutschenthal Pit Beirer gewann in den 1990er Jahren im Talkessel © MSC Teutschenthal

Der Anruf aus Genf

Februar 1993: Die FIM meldet sich aus Genf mit der Anfrage, nach 22 Jahren wieder einen WM-Lauf durchzuführen. Für den Südafrika-Grand-Prix, der wegen der politischen Situation infrage stand, musste schnellstmöglich ein Ersatz gefunden werden. Der MSC Teutschenthal zögert nicht und stellt sich der Aufgabe. Damit spielt der Club wieder in der Champions League des Motocross. Im Talkessel startet am 20. Juni 1993 wieder die gesamte Weltelite und vor dem Start zu den 3 Läufen landen die Fallschirmsport-Weltmeister aus Oppin. Der belgische Motocross-Star Joel Smets holte bei diesem Rennen seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Dieses Rennen wurde ein Aufbruch in die Ära der modernen Viertakter. Die weitere Geschichte zeigte, dass Joel Smets damals und bis heute richtig lag.

Joel Smets gewann 1993 vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse Foto: Thoralf Abgarjan Joel Smets gewann 1993 vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse © Thoralf Abgarjan

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Experiment Nacht-Supercross

1994 gab es wieder eine Premiere beim MSC Teutschenthal: Am Freitag vor dem Rennwochenende der Inter-DM sorgt das erste Nacht-Supercross unter Flutlicht für Aufsehen. Der Bulgare Radoslaw Balinov, der in Teutschenthal lebte, arbeitete und für den Club antrat, erreichte das Podium. Doch Supercross und Motocross sind nicht dasselbe und deshalb fokussiert sich der Club danach wieder auf seine Kernkompetenz - die Ausrichtung von Motocrossrennen. Dietmar Lacher gewann das Rennen der Inter-DM und Torsten Wolff aus Drehna siegte erneut in der 125er-Klasse. Die Inter-DM gastierte 1995 erneut im Talkessel. Der Niederländer Gert Jan van Doorn gewann und auch die Seitenwagenklasse war wieder Teil der Show.

1994 wurde ein Nacht-Supercross unter Flutlicht organisiert Foto: copyright free 1994 wurde ein Nacht-Supercross unter Flutlicht organisiert © copyright free

1996: Wieder 250er-WM und erster US-Sieg

Am 14. April 1996 gibt es im Talkessel wieder einen 250er-WM-Lauf. Es ist nach 1971 der zweite in der Geschichte des Clubs. Pit Beirer wird 1995 Fünfter der 250er-Weltmeisterschaft und er kommt als Mitfavorit in den Talkessel zu seinem Heim-Grand-Prix. Vor dem Start zum ersten Lauf wird es jedoch hektisch, denn die Startgatter fallen nicht. Das Problem ist jedoch in kürzester Zeit behoben. Erstmals in der Geschichte des Talkessels holt ein US-Amerikaner einen Laufsieg.

1996 erwarb Action Group von Giuseppe Luongo von der FIM die weltweiten Vermarktungsrechte. An Fahrerlager, Strecke und Sicherheitsstandards wurden ab diesem Zeitpunkt bedeutend höhere Ansprüche gestellt.

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1998: Die Werbebanner wurden kurzerhand von Clubmitgliedern gehalten Foto: copyright free 1998: Die Werbebanner wurden kurzerhand von Clubmitgliedern gehalten © copyright free

Wer wird WM-Standort im vereinigten Deutschland?

1997: Im gesamten Bundesgebiet gibt es viele Clubs, die eine Motocross-WM ausrichten können und wollen: Bielstein, Gaildorf, Gerstetten, Goldbach, Holzgerlingen, Laubus-Eschbach, Northeim, Reil, Reisersberg, Reutlingen und Wächtersbach kommen aus den alten Bundesländern. Aus den neuen Bundesländern kamen lediglich die Clubs aus Hänchen und der Motorsportclub Teutschenthal. Später kam noch der MSC Fürstlich Drehna hinzu. Doch am Ende konnte es im vereinigten Deutschland nur einen Ausrichter einer Motocross-WM geben und der Ausgang war zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Im Talkessel gibt es 1997 erneut einen Lauf zur Inter-DM. Im Fahrerlager wird das neue Mehrzweckgebäude für VIP-Bereich, Clubraum, Pressezentrum und Jury errichtet, denn es stehen bereits die nächsten Herausforderungen an.

WM-Standorte in den 1990er Jahren im vereinigten Deutschland Foto: Thoralf Abgarjan WM-Standorte in den 1990er Jahren im vereinigten Deutschland © Thoralf Abgarjan

1998: WM und ein Hauch von Formel 1

1998: Vor dem 250er-WM-Lauf gibt es Beschwerden einiger Fahrer wegen der Werbebanner über den Startbügeln. Aber das Geld des Sponsors EWS wird dringend benötigt. Man einigt sich schließlich darauf, die Werbebanner hinter dem Start zu platzieren und am Ende sind Fahrer und Sponsor mit dieser Lösung zufrieden. Ein Riesenrad neben der Strecke verbreitet Volksfeststimmung und als Pit Beirer den ersten Lauf anführt, kocht der Kessel. Beirer fiel nach einem Auspuffschaden zurück. Der zweite Lauf war geprägt vom epischen Duell zwischen den Superstars Stefan Everts aus Belgien und Sebastien Tortelli aus Frankreich. Everts setzte sich im Talkessel durch, doch Tortelli wurde am Ende Weltmeister.

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1998 kam es zum epischen Duell zwischen Everts (#1) und Tortelli (#4) Foto: copyright free 1998 kam es zum epischen Duell zwischen Everts (#1) und Tortelli (#4) © copyright free

Der MSC Teutschenthal etabliert sich als feste Größe

Die Bauarbeiten im Talkessel gingen auch 1999 unvermindert und mit Vollgas weiter und in Vorbereitung des Deutschland-Grand-Prix der 500er-Klasse wurde eine repräsentative Siegertribüne errichtet. Zwischenzeitlich dominiert in der 500er-Klasse der Sound der Viertakter. Der Schwede Peter Johansson gewann und Clubfahrer Hardy Schadenberg qualifizierte sich für die Wertungsläufe. Der MSC Teutschenthal hat sich in diesem Jahrzehnt als feste Größe der Motocross Weltmeisterschaft etabliert, doch Stillstand wäre Rückschritt. Im neuen Jahrtausend warten noch größere Aufgaben.

Das Riesenrad verbreitet Volksfeststimmung im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Das Riesenrad verbreitet Volksfeststimmung im Talkessel © Thoralf Abgarjan

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