«In Katar hatte ich den ersten Matchball, aber hier ist es der erste echte Matchball», meinte Marc Marquez vor dem MotoGP-Wochenende in Portimao. «Ich bin hierher nach Portimao gekommen mit einer Zahl in meinem Kopf: Es sind 14 Punkte.» So viele Punkte muss der Spanier in den letzten vier Saisonrennen (Sprints und Grands Prix) machen, um Weltmeister zu werden. Wenn er das schafft, ist es egal, was die Aprilia-Piloten und einzig verbliebenen WM-Rivalen Jorge Martin und Marco Bezzecchi machen. Es geht aber auch einfacher: Falls Marquez im MotoGP-Sprint am Samstag zwei Punkte mehr als Martin holt, hat er den Titel bereits fix in der Tasche.

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Konzentriert sein und das Risiko in Grenzen halten heißt die Devise des 33-Jährigen für das MotoGP-Event in Portugal. Am Freitag war MM93 auf dem Autodromo Internacional do Algarve zwar nicht der Schnellste, aber als Sechster im Zeittraining legte er den Grundstein für ein gutes, vielleicht sogar großartiges Wochenende.

War es ein konservativer Ansatz am Freitag? «Es war einer dieser Freitage, an denen man viel verlieren und nichts gewinnen kann», schmunzelte der neunfache Champion. «Das Ziel war, es ins Q2 zu schaffen – das haben wir geschafft. Ich würde gerne anders fahren, aber ich habe mich angespannter gefühlt als an den vorangegangenen Rennwochenenden. Ich habe heute nur das getan, was notwendig war.»

Marquez: «Habe verstanden, dass kleine Dinge zu einem großen Crash führen können!»

Hatte Marquez zu viel Respekt vor der spektakulären Rennstrecke? «Es ist eine der schwierigsten Strecken», stellte der Routinier klar. «Bei kalten Bedingungen ist es leicht, einen Fehler zu machen. Am Vormittag waren die weißen Linien noch sehr rutschig. Als ich in Kurve 1 hinausgefahren bin, war der grüne Bereich immer noch nass von der Nacht. Da habe ich verstanden, dass kleine Dinge zu einem großen Crash führen können – ohne einen eigenen Fehler zu machen. Ich blieb ruhig und war etwas steifer unterwegs. Wenn man den Speed nicht hat, dann kann man nicht flüssig fahren auf dieser Achterbahnpiste. Ich versuche es am Samstag besser zu machen.»

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Marquez hat Tag 1 in Portimao somit gut überstanden. Für Tag 2 hat er einen klaren Plan. «Morgen im Qualifying ist die zweite Startreihe unser Platz, denke ich», meinte er. «Wir haben heute gesehen, dass viele Fahrer schnell sind. Wir versuchen morgen, eine gute Zeitenjagd hinzubekommen. Eine gute Zeitenjagd bedeutet weniger Risiko im Sprint und im Hauptrennen.» Marquez würde in den Rennen natürlich am liebsten aus der ersten Reihe starten, derzeit habe er aber nicht den Speed dafür. Am Samstag würde Ducati beim Motorrad Anpassungen vornehmen, um möglicherweise schneller zu sein.

Insbesondere zwei Ducati-Piloten zeigten am Freitag einen beeindruckenden Speed. Bruder Alex (Gresini) war im Zeittraining der Schnellste, Fabio Di Giannantonio (VR46) fuhr die zweitschnellste Zeit. Hilft es, seine Markenkollegen vor den Aprilia-Piloten platziert zu haben? «Ich muss einen Punkt holen, um Bezzecchi aus dem Titelrennen zu werfen und 14, um Martin zu besiegen – das ist mein Hauptziel», stellte Marquez klar.