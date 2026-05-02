Kimi Antonelli nach Miami-GP-Pole: Wie vor ihm Senna und Schumacher!

Mercedes-Juwel Kimi Antonelli hat sich für den Formel-1-WM-Lauf von Miami die beste Ausgangslage geschaffen: Pole-Position, zwei Zehntelsekunden vor Max Verstappen. Dies ist die dritte Formel-1-Pole für den 19-jährigen Italiener, die dritte in Folge, seine erste in Nordamerika, seine zweite in Florida, wenn wir die Sprint-Pole von 2025 hinzurechnen würden.

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Bemerkenswert: Auch zwei andere Formel-1-Rennfahrer haben ihre ersten drei Poles in unmittelbarer Folge erzielt. Ihre Namen? Ayrton Senna und Michael Schumacher …

Der Italiener sagt nach dem spannenden Abschlusstraining: «Was für ein Tag! Es tut sehr gut, erneut auf Pole zu stehen. Das war nicht zu erwarten, denn ich habe mich im Sprint schwergetan.»

«Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir zurückschlagen konnten. Der zweite Versuch ganz zum Schluss ging in die Hose, da wollte ich schneller fahren als es möglich war, zum Glück war die erste Runde schnell genug für die Pole.»

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«Das war ziemlich stressig, muss ich schon zugeben. Meine Runde war am Ende dahin, und dann musste ich warten, bis meine Rivalen alle durchs Ziel fahren. Aber letztlich ist alles gut gegangen.»

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