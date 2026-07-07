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Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen

Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Die Fans sind die grossen Gewinner der neuen Formel 1
Die Fans sind die grossen Gewinner der neuen Formel 1
Foto: Dunbar / XPB Images
Die Fans sind die grossen Gewinner der neuen Formel 1
© Dunbar / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Noch bevor die jüngste Formel-1-Fahrzeuggeneration Ende Januar zum Shakedown-Test ausrollte, wurden die ersten Klagen laut. Die fachkundigen Beobachter und GP-Fans warnten, dass die neue Motor-Formel mit dem grössten Elektro-Anteil in der Geschichte der Königsklasse unliebsame Effekte auf die Arbeit am Steuer haben werde.

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Andere warnten angesichts des engen WM-Fights im vergangenen Jahr, dass die umfassenden Regeländerungen zu einer neuen Phase der Dominanz führen werde – ganz so, wie wir sie zuvor schon bei grösseren Veränderungen im Reglement erlebt haben. Man denke nur an die Einführung der Hybrid-Motoren 2014, auf die eine jahrelang andauernde Erfolgssträhne von Mercedes folgte.

Und die Verantwortlichen des Sports wussten genauso wie die Ingenieure der GP-Rennställe, dass sie eine Herkulesaufgabe würden stemmen müssen. So wurde denn auch beschlossen, die ersten Meter hinter verschlossenen Türen zu fahren – aus Angst, die Formel 1 könne sich durch etwaige Probleme mit der Standfestigkeit blamieren.

Im Artikel erwähnt

Die anfänglichen Sorgen waren nicht ganz unbegründet, wie die Vorsaison-Testfahrten zeigten. Einige Teams taten sich schwer, waren zu spät dran und bekundeten Sorgen, mit denen sie nicht gerechnet hatten. Andere spulten aber auch eine überraschend hohe Anzahl an Testkilometern ab, bevor die Saison in Melbourne losging.

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Somit wurden den Fans schon vor dem Startschuss einige spannende Storys geboten, und auch als die Saison Fahrt aufnahm, wurde es nie langweilig. Denn die Kritik am neuen Motor-Konzept wurde von vielen Piloten bestätigt, etwa von Weltmeister Lando Norris, der wie Red Bull Racing-Superstar Max Verstappen die Auswirkungen des Energie-Managements beklagte.

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Die Formel-1-Entscheidungsträger setzten sich nach den ersten drei WM-Runden zusammen und passten das Reglement geringfügig an, und die Klagen der GP-Stars wurden daraufhin leiser. Und auch die Dominanz-Befürchtungen, die sich zunächst zu bewahrheiten schienen, wurden zuletzt gemildert. Denn mit der Einführung der neuen Fahrzeug- und Motorengeneration kamen auch die Zuverlässigkeitsprobleme zurück, die in den letzten Jahren kaum mehr ein Thema waren.

Sie sorgen dafür, dass der grosse WM-Vorsprung, den sich Mercedes-Talent Kimi Antonelli mit seiner Siegesserie von fünf GP-Triumphen in Folge gesichert hatte, wieder schrumpft. In Silverstone verkürzte George Russell den Rückstand auf seinen Teamkollegen an der Spitze auf 25 Zähler. Und die erste Saisonhälfte ist noch nicht vorbei.

Die grossen Gewinner sind die Zuschauer, die in den Genuss vieler spannender Duelle kommen. Die Fans dürfen sich über weiterhin über eine spannende WM freuen. Und genau das wollten die Verantwortlichen des Sports auch erreichen.

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01

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

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+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

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41

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+2,214

1:33,632

6

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Gabriel Bortoleto

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