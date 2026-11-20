Für KTM-Speerspitze Pedro Acosta lief der Auftakt zum Portimao-Wochenende der MotoGP sehr solide. Der Spanier holte im Zeittraining Platz 4. Auf die Bestzeit des spanischen Gresini-Ducati-Piloten (1:37,350) fehlten Acosta nach einer spannenden Stunde 0,255 Sekunden. Erfreulich aus Sicht der Österreicher: Neben Acosta schaffte es in der Red Bull-KTM-Mannschaft auch noch Teamkollege Brad Binder als Siebter direkt in das Q2 am Samstag. In der Nachbarbox bei Tech3-KTM musste Testpilot Pol Espargaro einspringen , da Maverick Vinales über Schulterprobleme klagte.

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«Die Rundenzeit war gut», hielt Acosta fest, der in Portimao und Valencia seinen letzten Kilometer für die Mattighofener fahren wird. «Ich habe meine Probleme in den letzten Wochen. Auch wenn ich schnell bin, kann ich das Motorrad nicht richtig spüren. Wir haben nach dem freien Training eine Veränderungen vorgenommen, die Adaptionen haben funktioniert. Es ist dennoch schwierig, die Linie zu halten. Wir müssen an diesem Thema weiterarbeiten», so kritische Zwischenfazit nach Tag 1 an der Algarve.

Die Weltmeisterschaft ist noch schneller geworden

Als Acosta die weichen Reifen aufziehen ließ, kam auch die Rundenzeit, obwohl es im Verkehr in der Schlussphase hektisch zur Sache ging. «Alle KTM-Piloten haben im letzten Sektor Probleme. Ich weiß nicht warum – vielleicht, weil wir die Aerodynamik geändert haben. Das Bike ist jedenfalls etwas nervöser. Es ist nicht wirklich nett, wenn man voll in Schräglage in die letzte Kurve reingeht und das Bike dann zu schwingen und zu wackeln beginnt. Die Maschine arbeitet nicht schlechter als 2025, die WM ist aber noch schneller geworden. Ich war heute bereits so schnell wie 2025 im Qualifying. Wir müssen überlegen, wie wir uns verbessern. Jedenfalls denke ich, wir müssen das Vorderrad mehr am Boden halten, um die Kontrolle zu erhöhen.»

Auf die Anmerkung, Acosta sei oft am Freitag kritisch und stehe dann auf dem Podium, sagt der Spanier: «Ich hoffe, dass Gott hier zuhört. Ich bin happy. Ich habe vor Silverstone am Freitag um die eine Adaption gefragt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mit der Pace etwas zu Beginn eines Wochenendes etwas mehr Probleme habe und mich dann schrittweise steigere. Dafür funktioniert die eine schnelle Runde gut.»

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Der 22-Jährige und WM-Vierte aus Murcia hat sich auch die Zeitentabelle genau angesehen: «Es ist in den Top-10 auch so unfassbar eng. Von P4 bis P10 sind es nur eineinhalb Zehntel! Es ist auch verrückt, dass Alex im ersten Zeittraining schon 0,1 Sekunden am Rundenrekord dran ist.»