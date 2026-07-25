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Live-Ticker Quali Ungarn-GP: Lando Norris schlägt Lewis Hamilton knapp!

In zwei Trainings vor dem Großen Preis von Ungarn in der Formel 1 war Ferrari am schnellsten. Doch in den entscheidenden Quali-Minuten musste sich Lewis Hamilton Lando Norris geschlagen geben.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton ist Rekordsieger auf dem Hungaroring
Lewis Hamilton ist Rekordsieger auf dem Hungaroring
Foto: XPB
Lewis Hamilton ist Rekordsieger auf dem Hungaroring
© XPB

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Vor dem Qualifying auf dem Hungaroring lautete die Frage: Wer schnappt sich die Pole-Position für den Ungarn-Grand-Prix? Kann Ferrari die starke Leistung aus den Trainings in gute Startpositionen ummünzen? Überholen ist auf dem kurvigen Hungaroring nicht einfach, daher ist ein guter Startplatz für den Ungarn-GP besonders wichtig.

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In den Trainings hatte Ferrari eine vielversprechende Leistung gezeigt. In beiden Freitags-Sessions waren sie jeweils mit beiden Autos in den Top-3 und stellten das schnellste Auto. Im FP2 gab's sogar die rote Doppelspitze. Im dritten und letzten Training am Samstag hatte Lando Norris im McLaren die Nase vorn – aber nur 0,117 Sekunden dahinter lauerte Lewis Hamilton (Charles Leclerc auf 4). Dazu kommt: Lewis Hamilton liebt den Hungaroring. Kein Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1 schnitt hier auch nur ansatzweise so gut ab wie er. Er hält die Rekorde für die meisten Poles (9) und Siege (8) in Ungarn.

Aston Martin hat ein großes Aerodynamik-Upgrade nach Ungarn mitgebracht, wurde jedoch am Freitag durch einen Unfall von Lance Stroll zurückgeworfen. Bringen die neue Teile die Grünen weg von den letzten Plätzen?

Das Formel-1-Qualifying von Ungarn im Live-Ticker zum Nachlesen:

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01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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+1 Runde

1:23,900

4

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Nico Hülkenberg

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Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

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1:23,964

2

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Arvid Lindblad

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