Live-Ticker Quali Ungarn-GP: Lando Norris schlägt Lewis Hamilton knapp!

Vor dem Qualifying auf dem Hungaroring lautete die Frage: Wer schnappt sich die Pole-Position für den Ungarn-Grand-Prix? Kann Ferrari die starke Leistung aus den Trainings in gute Startpositionen ummünzen? Überholen ist auf dem kurvigen Hungaroring nicht einfach, daher ist ein guter Startplatz für den Ungarn-GP besonders wichtig.

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In den Trainings hatte Ferrari eine vielversprechende Leistung gezeigt. In beiden Freitags-Sessions waren sie jeweils mit beiden Autos in den Top-3 und stellten das schnellste Auto. Im FP2 gab's sogar die rote Doppelspitze. Im dritten und letzten Training am Samstag hatte Lando Norris im McLaren die Nase vorn – aber nur 0,117 Sekunden dahinter lauerte Lewis Hamilton (Charles Leclerc auf 4). Dazu kommt: Lewis Hamilton liebt den Hungaroring. Kein Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1 schnitt hier auch nur ansatzweise so gut ab wie er. Er hält die Rekorde für die meisten Poles (9) und Siege (8) in Ungarn.

Aston Martin hat ein großes Aerodynamik-Upgrade nach Ungarn mitgebracht, wurde jedoch am Freitag durch einen Unfall von Lance Stroll zurückgeworfen. Bringen die neue Teile die Grünen weg von den letzten Plätzen?

Das Formel-1-Qualifying von Ungarn im Live-Ticker zum Nachlesen:

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