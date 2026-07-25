Lando Norris nach Ungarn-Pole: «Von der ersten Runde an ein gutes Gefühl»

Bärenstarke Vorstellung des McLaren-Piloten Lando Norris im packenden Qualifying zum Traditions-GP von Ungarn: Der Weltmeister erringt die 17. Formel-1-Pole seiner Karriere (gleich viele wie Sir Jackie Stewart), dies ist seine erste Pole in der GP-Saison 2026, seine erste seit Las Vegas 2025 und seine zweite auf dem Hungaroring nach 2024.

Werbung

Werbung

Damit in der 11. Quali der GP-Saison 2026 zum ersten Mal kein Mercedes auf der Pole-Position! Norris’ Pole ist die 178. von McLaren und die zehnte auf dieser Strecke.

Um 12 Tausendstelsekunden hinderte Norris Lewis Hamilton an dessen 105. Pole und der ersten für Hamilton seit Ungarn 2023. Der Mann mit Nummer 44 wäre auch 44 Jahre nach Mario Andretti 1982 in Monza der älteste Mann auf Pole geworden. Und der erste Fahrer mit zehn Poles auf dem Hungaroring.

Klar ist Norris nach dieser blitzsauberen Leistung überglücklich. Der Engländer strahlt: «Ich könnte nicht glücklicher sein, endlich wieder eine Pole errungen zu haben, die Gegner haben es mir nicht leicht gemacht.»

Werbung

Werbung

«Die Abstände waren gering, damit hatte ich gerechnet. Wir waren von der ersten Runde an gut hier, und die jüngsten Verbesserungen am Wagen haben sich bewährt.»

«Ich bin erleichtert über die Pole, weil jeder weiss, wie wichtig auf dieser Bahn ein Start aus der ersten Reihe ist. Ich hatte schon heute morgen ein gutes Gefühl, und ganz zum Schluss konnte ich noch etwas mehr Speed aus dem McLaren quetschen.»

«Fürs Rennen bin ich ganz entspannt: Ich steht auf dem besten Platz. Klar weiss ich, dass ich viel Gegenwind erhalten werde, aber ich verkopfe das nicht. Wir haben hier eine schöne Grundlage gelegt, jetzt wollen wir das im Grand Prix zu Ende bringen.»

So lief das Abschlusstraining

Werbung

Werbung

Gute Verhältnisse zum elften F1-Abschlusstraining der Saison auf dem Hungaroring: 26,6 Grad Lufttemperatur, die Piste bei 47,9 Grad, der Wind aus anderer Richtung als am Freitag, aber da war die Zeit der Ausreden vorbei – 60 Minuten drittes Training mussten zum Angewöhnen reichen.

Die Ferrari gingen in Q1 auf mittelharten Reifen raus, offenbar der Ansicht, dass sie schnell genug sind, um auch so die erste Quali-Runde zu überstehen. Leclerc war auf seiner flotten Runde zu sehr neben der Bahn, damit Runde gestrichen. Hamilton zunächst vorne. Dann Verstappen vor Hamilton, aber Max auf weichen Pirelli.

Kimi Antonelli nach neun Minuten auf P2, knapp hinter Verstappen. Dann kam Vorjahressieger Lando Norris: neuer Leader, klar vor Max.

Auch Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto wurde eine Runde gestrichen, damit sechs Minuten vor Schluss von Q1 noch ohne Zeit.

Werbung

Werbung

Vorzeitig Feierabend am Schluss von Q1 für: Bearman (P17), Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Pérez.

Die Top-Ten: Norris, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Hadjar, Hülkenberg, Russell, Piastri, Leclerc und Bortoleto.

Schön zu sehen: Fernando Alonso im verbesserten Aston Martin-Honda auf Platz 16 und damit qualifiziert für Q2. Endlich Fortschritt.

Im zweiten Quali-Segment Verstappen mit einer ersten Messlatte, aber diese Bestzeit hatte ein Verfallsdatum namens Kimi Antonelli – dann gelbe Flaggen wegen eines Drehers von Isack Hadjar in Kurve 12.

Werbung

Werbung

Danach Jubel unter den Tifosi: Hamilton neu an der Spitze. Kimi Antonelli monierte am Funk: «Wir müssen mit diesen Reifen etwas anders machen, ich habe hier null Haftung.»

Stand: Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris und Russell, Hülkenberg auf P10.

Weltmeister Norris erhielt eine Warnung: «Vorsicht, Lando, der Wind in Kurve 1 variiert stark.»

Dann Hadjar beim zweiten Versuch auf P1, starke Leistung des Parisers. Und Schock für WM-Leader Antonelli – seine einzige Runde wurde gestrichen, Rückfall auf P15!

Werbung

Werbung

Piastri hoch auf P2, Norris dann neuer Leader, Antonelli schaffte es auf Platz 8, gerade nochmals gut gegangen, Leclerc hoch auf P2.

Damit in den Top-Ten: Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Piastri, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell und Hülkenberg.

Ab Platz 11 out: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon und Alonso.

In Q3 zunächst Verstappen vorne, gleich unterboten von Piastri, der von Norris, doch Hamilton konnte das noch besser – im Mediensaal brandete spontan Applaus auf!

Werbung

Werbung

Antonelli nur auf P4 (wieder schimpfte der Italiener am Funk über mangelnden Grip), Russell nur auf P7. Leclerc dafür hoch auf den dritten Platz.

Reihenfolge: Hamilton, Norris, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad und Hülkenberg.

Beim zweiten Versuch ging Hamilton als Erster auf die Bahn und hatte damit freie Fahrt. Aber der siebenfache Champion konnte sich nicht verbessern.

Dann Dreher von Verstappen, die beiden Mercedes wurden behindert, Antonelli hoch auf P4 – und Norris schnappte Hamilton die Pole weg.

Werbung

Werbung

Daher Norris vor Hamilton, dann Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad und Hamilton.