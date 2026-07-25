Simon Längenfelder (KTM) holt dritte Pole in Folge im tschechischen Loket

MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: WM-Leader Guillem Farres (Triumph) brannte im Zeittraining Bestzeit in den Boden. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) hatte in seiner besten Runde auf Platz 4 einen Rückstand von 1,4 Sekunden.

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MX2-Zeittraining:

Guillem Farres (E), Triumph, 1:45.234 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, (+0.191) Liam Everts (B), Husqvarna, (+0.776) Simon Längenfelder (D), KTM, (+1.439) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, (+1.575) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, (+2.241) Valerio Lata (I), Honda, (+2.273) Sacha Coenen (B), KTM, (+2.362)

Sacha Coenen, der sich vor zwei Wochen in den USA das Schlüsselbein gebrochen hatte, zog den Holeshot knapp vor dem tschechischen Lokalmatador Julius Mikula (KTM). Sacha führte das Rennen 7 Runden lang an, doch in der zweiten Hälfte des Rennens musste er seiner Verletzung Tribut zollen und fiel nach einigen Fehlern zurück. In der vorletzten Runde hatte er dazu noch einen kleinen Sturz im Duell gegen Mikula. Der Tscheche stürzte und fiel auf Platz 8 zurück.

Simon Längenfelder: Dritte Pole in Folge

Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-4, kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorn und übernahm in Runde 8 die Führung. Der Titelverteidiger gewann mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Liam Everts (Husqvarna), holte damit seine dritte Pole-Position in Folge und verkürzte in der WM-Tabelle seinen Rückstand zur Spitze von 42 auf 40 Punkte.

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Kein guter Start von Guillem Farres

WM-Leader Guillem Farres startete außerhalb der Top-10 und musste sich durch das Feld und den Verkehr nach vorne kämpfen. Camden Mc Lellan stürzte in Runde 10 auf Platz 2 liegend und fiel dadurch auf Rang 4 zurück.

Noah Ludwig auf Platz 14

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig, der normalerweise in der MXGP unterwegs ist, startet an diesem Wochenende in der MX2-Klasse. Der Ascherslebener beendete das Rennen auf Platz 14 vor Valentin Kees (KTM) auf Platz 15.

Ergebnis Qualifikationsrennen, Loket:

Simon Längenfelder (D), KTM, 24:38.587 Liam Everts (B), Husqvarna, (+2.278) Guillem Farres (E), Triumph, (+7.360) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, (+8.881) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, (+15.698) Sacha Coenen (B), KTM, (+18.871) Valerio Lata (I), Honda, (+20.126) Julius Mikula (CZ), KTM, (+22.560) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, (+23.465) Noel Zanocz (H), KTM, (+25.292)

WM-Stand:

Guillem Farres (E), Triumph, 571 Punkte Sacha Coenen (B), KTM, 557, (-14) Simon Längenfelder (D), KTM, 531, (-40) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 508, (-63) Liam Everts (B), Husqvarna, 486, (-85)

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