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Simon Längenfelder (KTM) holt dritte Pole in Folge im tschechischen Loket

Titelverteidiger Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket vor Liam Everts (Husqvarna) und WM-Leader Guillem Farres (Triumph).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder holte in Loket seine dritte Pole in Folge
Simon Längenfelder holte in Loket seine dritte Pole in Folge
Foto: Align Media
Simon Längenfelder holte in Loket seine dritte Pole in Folge
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Czech Republic in Loket: WM-Leader Guillem Farres (Triumph) brannte im Zeittraining Bestzeit in den Boden. Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) hatte in seiner besten Runde auf Platz 4 einen Rückstand von 1,4 Sekunden.

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MX2-Zeittraining:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 1:45.234

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, (+0.191)

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, (+0.776)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, (+1.439)

  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, (+1.575)

  6. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, (+2.241)

  7. Valerio Lata (I), Honda, (+2.273)

  8. Sacha Coenen (B), KTM, (+2.362)

Sacha Coenen, der sich vor zwei Wochen in den USA das Schlüsselbein gebrochen hatte, zog den Holeshot knapp vor dem tschechischen Lokalmatador Julius Mikula (KTM). Sacha führte das Rennen 7 Runden lang an, doch in der zweiten Hälfte des Rennens musste er seiner Verletzung Tribut zollen und fiel nach einigen Fehlern zurück. In der vorletzten Runde hatte er dazu noch einen kleinen Sturz im Duell gegen Mikula. Der Tscheche stürzte und fiel auf Platz 8 zurück.

Im Artikel erwähnt

Simon Längenfelder: Dritte Pole in Folge

Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-4, kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorn und übernahm in Runde 8 die Führung. Der Titelverteidiger gewann mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Liam Everts (Husqvarna), holte damit seine dritte Pole-Position in Folge und verkürzte in der WM-Tabelle seinen Rückstand zur Spitze von 42 auf 40 Punkte.

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Kein guter Start von Guillem Farres

WM-Leader Guillem Farres startete außerhalb der Top-10 und musste sich durch das Feld und den Verkehr nach vorne kämpfen. Camden Mc Lellan stürzte in Runde 10 auf Platz 2 liegend und fiel dadurch auf Rang 4 zurück.

Noah Ludwig auf Platz 14

Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig, der normalerweise in der MXGP unterwegs ist, startet an diesem Wochenende in der MX2-Klasse. Der Ascherslebener beendete das Rennen auf Platz 14 vor Valentin Kees (KTM) auf Platz 15.

Ergebnis Qualifikationsrennen, Loket:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 24:38.587

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, (+2.278)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, (+7.360)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, (+8.881)

  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, (+15.698)

  6. Sacha Coenen (B), KTM, (+18.871)

  7. Valerio Lata (I), Honda, (+20.126)

  8. Julius Mikula (CZ), KTM, (+22.560)

  9. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, (+23.465)

  10. Noel Zanocz (H), KTM, (+25.292)

WM-Stand:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 571 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 557, (-14)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 531, (-40)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 508, (-63)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 486, (-85)

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Pos

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

18

33:57,774

1:49,406

25

02

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

18

+6,000

1:49,274

22

03

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

18

+8,232

1:50,561

20

04

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

18

+10,540

1:50,835

18

05

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+24,233

1:50,678

16

06

Placeholder - Racer

Maxime Grau

Placeholder - Racer

Maxime Grau

83

18

+47,842

1:51,692

15

07

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

18

+54,803

1:50,738

14

08

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

33

18

+59,452

1:53,142

13

09

Placeholder - Racer

Julius Mikula

Placeholder - Racer

Julius Mikula

20

18

+1:08,814

1:51,726

12

10

Gyan Doensen

Gyan Doensen

574

18

+1:15,477

1:53,625

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