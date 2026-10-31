Qualifying MotoGP Sepang: Alex Marquez auf Pole – Jorge Martin gibt auf!

Das Bild sprach Bände: Jorge Martin erreichte am Samstagmorgen die Aprilia-Box als Passagier auf dem Scooter mit MotoGP-Chefmediziner Dr. Angel Charte als Chauffeur. Kurze Zeit später reihte sich Martin in das zweite freie Training der MotoGP auf dem Sepang-Circuit ein. Doch nach nur einem Umlauf kehrte die Aprilia mit der Nummer 89 zurück. Kurios: Nicht das lädierte Handgelenk, sondern die Technik schien dem WM-Zweiten Probleme zu bereiten. Während hektisch das Ersatzmotorrad vorbereitet wurde, lag die Aprilia von Ai Ogura in Kurve 7 im Kies – kein gelungener Start in den Sprint-Samstag für das Aprilia-Projekt.

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Doch im Finale des FP2 kehrte der Optimismus zurück. Jorge Martin hatte acht Runden abgespult und die Session mit 1,5 s Rückstand auf Rang 21 beendet. An der Spitze lag dazu lange Marco Bezzecchi vor Ai Ogura. In den letzten Minuten ging es für das Duo hinter Enea Bastianini und Alex Marquez zurück auf 3 und 4. MotoGP-Tabellenführer Marc Marquez hatte die 30-Minuten-Sitzung in der Früh auf Rang 8 beendet.

Dann das erste der beiden Qualifyings – ohne Jorge Martin. Aprilia hatte sich entschieden, den Verfolger von Marc Marquez zurückzuziehen. Zu groß waren die Einschränkungen durch das gebrochene Handgelenk, aussichtslos die Lage aus eigener Kraft, WM-Punkte einzufahren.

Niedergeschlagen: Jorge Martin (Aprilia) gab nach dem FP2 auf Foto: Gold and Goose Niedergeschlagen: Jorge Martin (Aprilia) gab nach dem FP2 auf © Gold and Goose

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Die beste Leistung zeigte zunächst Honda-Pilote Johann Zarco. Der Franzose kam auf eine 1:57,341 min und war damit zwei Zehntel schneller als Pecco Bagnaia und Markenkollege Luca Marini. Während es in den Minuten um die weiteren zwei Q2-Plätze ging, ließ Aprilia Racing die offizielle Bestätigung folgen: Jorge Martin out!

Auf der Strecke hatte sich ein großer Zug mit sechs Piloten formiert: Bagnaia, Miller, Rins, Zarco, Moreira und Augusto Fernandez. An der Spitze zog Bagnaia davon, verpasste aber eine Verbesserung. Gut sah es aus für Luca Marini. Der Italiener war auf Bestzeitkurs, verpasste aber zweimal in Folge den Sprung unter die Top-2. Damit rückten die Routiniers Johann Zarco und Pecco Bagnaia ins Q2 nach.

Qualifying 2: Alex Marquez legte vor

Um 11.15 Uhr Ortszeit ging es schließlich um die Startposition für die beiden Sepang-Rennen. Neben den Marquez-Brüdern, drei KTM und zwei Honda gingen Fabio Di Giannantonio, Teamkollege Morbidelli, die Aprilia-Piloten Ai Ogura und Marco Bezzecchi sowie Pecco Bagnaia auf den 5,54 km langen Sepang-Circuit.

Los ging es mit einer Knaller-Runde von Alex Marquez. Der Gresini-Pilot kam in der ersten fliegenden Runde bereits auf 1:56,697 min und damit auf Rundenrekord-Kurs. Dahinter – Marc Marquez, Acosta, Bastianini und Bezzecchi. Nur die Marquez-Brüder waren unter der Marke von 1:57 min unterwegs.

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Marc Marquez: Fehlerfreies Q2 und Startplatz 2 Foto: Gold and Goose Marc Marquez: Fehlerfreies Q2 und Startplatz 2 © Gold and Goose

Doch die Sensationsrunde reichte Alex Marquez nicht zur Pole-Position. In den letzten Minuten sahen die Fans einen Aprilia-Großangriff. Platz 1 wechselte erst zu Marco Bezzecchi, dann zu Ai Ogura. Doch das nächtste Wort hatte der Weltmeister. In der vorletzten Runde der Session holte sich Marc Marquez die Spitze zurück. Im Windschatten von «MM93» war Pedro Acosta auf Platz 2 geschossen.

In der allerletzten Runde dann die Revanche von Alex Marquez. Der Pilot der Kunden-Ducati war nochmals 0,070 s schneller, verpasste aber den Rundenrekord um ein Zehntel. Als die Flagge geschwungen wurde, stand fest: Pole-Position für Alex Marquez! Tabellenführer Marc Marquez verschaffte sich als Zweiter die optimale Ausgangsposition. Pedro Acosta wird von Platz 3 in die Sepang-Rennen gehen. In Reihe 2 lauen die Aprilia-Asse Bezzecchi und Ogura sowie Fabio Di Di Giannantonio. Interessant auch Reihe 3 mit Bastianini (KTM), Zarco (Honda) und Morbidelli (Ducati).

Startreihe 1 für KTM-Pilot Pedro Acosta (3.) Foto: Gold and Goose Startreihe 1 für KTM-Pilot Pedro Acosta (3.) © Gold and Goose

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