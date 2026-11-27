Die Formel-1-Stars und ihre Teams wissen: Das erste freie Training in Katar hat eine überschaubare Aussagekraft für das Qualifying und Rennen auf dem Wüstenkurs, da es so früh am Abend stattfindet. Das Thermometer zeigte 26 Grad Celsius Aussen- und 32 Grad Streckentemperatur an, als die GP-Piloten ihre Arbeit aufnahmen.

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Die Strecke füllte sich schnell und es dauerte auch nicht lange, bis die erste Zeit auf dem Monitor aufleuchtete. Diese brannte Haas-Neuling Rafael Câmara, der auf den harten Reifen ausgerückt war, in den Asphalt, und sie fiel mit 1:31,064 min auch gemächlich aus. Entsprechend schnell wurde der Brasilianer durchgereicht, und Champion Kimi Antonelli setzte sich in der frühen Phase der Session mit 1:25,000 min an die Spitze.

Der Mercedes-Pilot war auch nach zehn Minuten der Schnellste auf der 5,419 min auf der Bahn, er hatte seine Bestzeit mittlerweile auf 1:24,057 min verbessert. Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten, denn die Fahrer leisteten sich einige Verbremser und Ausritte, und es kam in der ersten Viertelstunde auch zu einigen Szenen, in denen Fahrer von den bummelnden Berufskollegen aufgehalten wurden. Nur einer der Stammfahrer war nicht mit von der Partie: Fernando Alonso musste seinen Aston Martin Jak Crawford überlassen, der sich wacker schlug. Zur Halbzeit lag der Amerikaner vor Stammfahrer Lance Stroll.

Aufregung an der Box von Red Bull Racing

Nach 18 Minuten gab es kurz Aufregung an der Box von Red Bull Racing, weil Isack Hadjar beim Losfahren einen Mechaniker berührte. Gleichzeitig ging ein Blower zu Bruch, doch das Team gab auf Nachfrage des Franzosen schnell Entwarnung. Die Regelhüter Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick und Amro Al Hamad kündigten eine Untersuchung der Szene an.

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Auch nach 20 Minuten hiess der Leader Antonelli, dahinter hatten sich George Russell, Hadjar, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly und Arvid Lindblad auf den restlichen Top-10-Positionen eingereiht. Bis zur Halbzeit konnten sich Piastri und Norris verbessern, sodass Hamilton nunmehr die achte Position belegte.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: FP2 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 17:55

Rund 20 Minuten vor dem Ende wechselten die meisten auf die weiche Reifenmischung, und entsprechend viel Bewegung gab es auf der Zeitenliste. Nur an der Spitze änderte sich nichts, Antonelli hatte die Bestmarke auf 1:23,217 min gedrückt und sich damit an der Spitze gehalten. Russell, Hadjar, Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Lindblad und Gasly belegten die weiteren Top-10-Plätze vor Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Câmara, Stroll, Sergio Pérez und Valtteri Bottas.

Auch in den letzten Minuten blieb das Training unterhaltsam. Verstappen beschwerte sich über das Fahrverhalten seines RB22, dessen Heck etwas zu stark in Bewegung war. Stroll wirbelte bei einem Ausritt viel Staub auf und sorgte dafür, dass einige Kieselsteine auf der Bahn waren, auf denen Albon kurz darauf von der Strecke rutschte und selbst eine riesige Staubwolke verursachte. An der Spitze änderte sich nichts mehr, Antonelli blieb mit 1:23,217 min der Schnellste.