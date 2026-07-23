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Patrese: Kimi Antonelli vom Schlag Senna, Schumacher, Hamilton, Verstappen

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat in Belgien seinen sechsten Grand Prix der Saison 2026 gewonnen. Sein italienischer Landsmann Riccardo Patrese (72) schätzt die Leistungen des Teenagers ein.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: XPB
Kimi Antonelli
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Auch der langjährige Formel-1-Fahrer Riccardo Patrese traut seinen Augen kaum, was er in der GP-Saison 2026 zu sehen bekommt – sein italienischer Landsmann Kimi Antonelli (19) hat nun in Spa-Francorchamps schon sein sechstes Saisonrennen gewonnen. Er liegt in der Fahrer-WM 45 Punkte und satte 50 vor seinem Mercedes-Teamgefährten George Russell.

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Patrese, WM-Zweiter 1992 mit Williams, sagt beim Portal New Betting Sites: «Ich glaube zwar nicht, dass Kimi schon Champion ist. Denn wir haben gesehen, dass Zuverlässigkeit ratz-fatz den Unterschied ausmachen kann – und das sogar für Kimi.»

Riccardo Patrese
Riccardo Patrese
Foto: XPB
Riccardo Patrese
© XPB

Im Artikel erwähnt

PATRESE

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«Aber Kimi ist Favorit, er ist nach seinem sechsten Sieg in einer sehr starken Position, er ist in fantastischer Stimmung, das Auto ist, wenn es funktioniert, super konkurrenzfähig. Also ist er für mich der unumstrittene Favorit, aber zu diesem Zeitpunkt, bei noch elf ausstehenden Rennen, ist sein Vorsprung nicht gross genug, dass er sich zurücklehnen kann.»

«Es wird interessant sein zu sehen, was in Zukunft zwischen ihm und Russell passiert. Kimi ist in einer klar besseren Position als George Russell. Kimi hat schon oft bewiesen, dass er konkurrenzfähiger sein kann als Russell. Es gibt für mich bei Mercedes derzeit nur ein Fragezeichen: die Standfestigkeit.»

«Aber Kimi wird immer stärker, er macht kaum Fehler, er ist sehr schnell und sein Auto ist das beste im Feld. Überrascht bin ich von den guten Leistungen Antonellis nicht. Vor Saisonbeginn sagte ich, dass Kimi mit einem Jahr Erfahrung im Rücken sehr werden könnte.»

«Das habe ich erwartet, weil er einfach etwas an sich hat, das ihn über einen soliden Champion hinaushebt. Ich kann noch nicht sagen, dass er so herausragend wird wie Senna, Schumacher, Hamilton und Verstappen, weil die so viele Titel haben. Aber er ist absolut aus diesem Holz geschnitzt. Er gehört in diese Liga.»

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«Kimi Antonelli ist ein besonderes Talent und wird ein besonderer Champion. Man braucht auch das Glück eines grossen Champions, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, und das hatte er in dieser Saison ganz sicher.»

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Kimi Antonelli

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Max Verstappen

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Isack Hadjar

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