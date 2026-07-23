MotoGP zieht bei DF1: Sachsenring bescherte TV-Quotenrekord
Das MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring brachte nicht nur dem Veranstalter einen Zuschauerrekord. auch dem jungen deutschen Privatsender DF1 hat der Deutschland-GP einen Höhenflug beschert.
Die MotoGP-WM befindet sich derzeit in der Sommerpause, bevor es dann am zweiten Wochenende im August in Silverstone weitergeht. Der Grand Prix auf dem Sachsenring markierte die Jahreshälfte der Saison 2026. Neben der Begeisterung an der Strecke mit einem Besucherrekord – 261.813 Fans wurden gemeldet – war auch das Interesse bei den TV-Zuschauern in Deutschland sehr groß.
Profitiert hat davon auch der frei empfangbare Sender DF1 aus Unterföhring, der neben dem Premium-PayTV-Rechtehalter Sky in Deutschland über eine Sublizenz verfügt und die Hälfte der 22 Rennen ausstrahlt. Der Rennsonntag (12. Juli) sorgte bei DF1 gemäß der AGF-Videoforschung in der männlichen Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (bei allen Erwachsenen von 14 bis 59 waren es 3,9 Prozent) für einen Marktanteil von 4,6 Prozent – ein Rekordwert.
Etwa 1,3 Millionen Zuschauer sahen insgesamt Bilder vom Sachsenring. Beim MotoGP-Rennen am Sonntag waren es im Schnitt rund 225.000 Personen. Über die Gesamtdauer der beiden Renntage von etwa acht Stunden betrug der Marktanteil in der oben genannten Zielgruppe 2,9 Prozent.
Kooperation mit ServusTV
Zur Erinnerung: DF1 zeigt in Folge der Kooperation mit ServusTV zwölf der 22 Stationen in der Saison 2026 live im Free-TV, darunter Klassiker wie den Sachsenring. Hier wird dann für den deutschen Raum das Signal von ServusTV übernommen. Dazu werden nach jedem MotoGP-Rennwochenende jeweils montags einstündige Zusammenfassungen der Rennen angeboten.
Die Halbjahresbilanz fällt entsprechend positiv aus. In Summe haben bisher 4,2 Millionen Zuschauer Bilder von den Rennen der Motorrad-WM live via DF1 gesehen. Die nächsten DF1-Termine für Live-Übertragungen der MotoGP-WM sind die Rennen im Motorland Aragon von 28. bis 30. August und das Event von Misano Adriatico von 11. bis 13. September.
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