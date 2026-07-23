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MotoGP zieht bei DF1: Sachsenring bescherte TV-Quotenrekord

Das MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring brachte nicht nur dem Veranstalter einen Zuschauerrekord. auch dem jungen deutschen Privatsender DF1 hat der Deutschland-GP einen Höhenflug beschert.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

DF1 überträgt 12 MotoGP-Events im deutschen Free-TV
DF1 überträgt 12 MotoGP-Events im deutschen Free-TV
Foto: DF1
DF1 überträgt 12 MotoGP-Events im deutschen Free-TV
© DF1

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Die MotoGP-WM befindet sich derzeit in der Sommerpause, bevor es dann am zweiten Wochenende im August in Silverstone weitergeht. Der Grand Prix auf dem Sachsenring markierte die Jahreshälfte der Saison 2026. Neben der Begeisterung an der Strecke mit einem Besucherrekord – 261.813 Fans wurden gemeldet – war auch das Interesse bei den TV-Zuschauern in Deutschland sehr groß.

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Profitiert hat davon auch der frei empfangbare Sender DF1 aus Unterföhring, der neben dem Premium-PayTV-Rechtehalter Sky in Deutschland über eine Sublizenz verfügt und die Hälfte der 22 Rennen ausstrahlt. Der Rennsonntag (12. Juli) sorgte bei DF1 gemäß der AGF-Videoforschung in der männlichen Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (bei allen Erwachsenen von 14 bis 59 waren es 3,9 Prozent) für einen Marktanteil von 4,6 Prozent – ein Rekordwert.

Etwa 1,3 Millionen Zuschauer sahen insgesamt Bilder vom Sachsenring. Beim MotoGP-Rennen am Sonntag waren es im Schnitt rund 225.000 Personen. Über die Gesamtdauer der beiden Renntage von etwa acht Stunden betrug der Marktanteil in der oben genannten Zielgruppe 2,9 Prozent.

Kooperation mit ServusTV

Zur Erinnerung: DF1 zeigt in Folge der Kooperation mit ServusTV zwölf der 22 Stationen in der Saison 2026 live im Free-TV, darunter Klassiker wie den Sachsenring. Hier wird dann für den deutschen Raum das Signal von ServusTV übernommen. Dazu werden nach jedem MotoGP-Rennwochenende jeweils montags einstündige Zusammenfassungen der Rennen angeboten.

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Die Halbjahresbilanz fällt entsprechend positiv aus. In Summe haben bisher 4,2 Millionen Zuschauer Bilder von den Rennen der Motorrad-WM live via DF1 gesehen. Die nächsten DF1-Termine für Live-Übertragungen der MotoGP-WM sind die Rennen im Motorland Aragon von 28. bis 30. August und das Event von Misano Adriatico von 11. bis 13. September.

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Pos

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

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Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

30

+22,137

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