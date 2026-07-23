Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Ein Fahrer ohne Fehler: SSP-Leader Arenas bringt Yamaha in die Bredouille

Nach acht von zwölf Meetings der Supersport-WM 2026 läuft es auf den Titelgewinn durch Albert Arenas hinaus. Yamaha hat den Wert des fehlerfrei agierenden Spaniers erkannt.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach fünf Jahren in der Moto2 entschied sich Albert Arenas ganz bewusst für den Wechsel zu Yamaha AS Racing in die Supersport-WM. Denn mit 29 Jahren zählte der Spanier in der mittleren GP-Klasse zu den älteren Piloten, für das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft ist er jedoch im besten Rennfahreralter.

Werbung

Werbung

Arenas Karriereplan: Zuerst in der Supersport-Kategorie Erfolge feiern, um anschließend in die Superbike-WM aufzusteigen. Der Blick auf die Gesamtwertung zeigt: Der Spanier setzt sein Vorhaben erfolgreich um und führt die Meisterschaft vier Events vor Saisonende mit 291 Punkten deutlich vor Valentin Debise (ZX Moto) mit 209 Punkten an.

Anders als seine Konkurrenten – neben Debise sind das Jaume Masià (Ducati) und Can Öncü (Yamaha) – ist Arenas erstaunlich konstant und fehlerfrei. Zuletzt in Donington Park holte der Yamaha-Pilot zwei zweite Plätze, von den Top-4 stand ansonsten aber nur Masia im zweiten Lauf als Dritter auf dem Podium. Die Siege räumte der WM-Fünfte und Lokalmatador Tom Booth-Amos (Triumph) ab.

Im Artikel erwähnt

Die Qualitäten von Arenas sind Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa nicht verborgen geblieben. «Albert ist in beiden Rennen äußerst clever vorgegangen und hat sie bestmöglich gemeistert, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen – und das ganz ohne Fehler», lobte der ehemalige Rennfahrer. «Er ist äußerst talentiert. Wenn er ein Rennen gewinnen kann, wird er das auch schaffen. Dieses Mal war der Sieg nicht möglich, aber er hat beide Male zwei großartige Rennen gefahren, um seinen Vorsprung in der Meisterschaft auszubauen, und das ist alles, was wir uns wünschen können.»

Werbung

Werbung

Einen Fahrer vom Kaliber eines Arenas würde kein Hersteller freiwillig ziehen lassen, doch einen Platz in der Superbike-WM kann Yamaha seinem Supersport-Aushängeschild zumindest für 2027 nicht bieten. Canepa wird viel Überzeugungskraft benötigen, um Arenas für eine weitere Saison in der Supersport-Kategorie zu überzeugen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

19

28:22,911

1:29,059

25

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

19

+1,537

1:29,165

20

03

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

19

+2,244

1:29,042

16

04

Roberto Garcia

Roberto Garcia

Yamaha Motor France

Roberto Garcia

Roberto Garcia

37

19

+2,436

1:29,158

13

05

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

94

19

+3,090

1:29,166

11

06

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+3,787

1:29,040

10

07

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+4,367

1:29,138

9

08

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+5,166

1:29,156

8

09

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+5,418

1:29,288

7

10

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

+6,049

1:28,850

6

Events

Alle Supersport-WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien