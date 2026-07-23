Hard-Enduro-Pilot Felix Bähker: Reha in Madrid, Gehversuche mit Exoskelett

Felix Bähker war im Rahmen des Hard-Enduro-WM-Events in Lagares in Portugal Anfang Mai schwer gestürzt und hatte sich dabei Wirbelverletzungen zugezogen – diese sorgen für Taubheit der unteren Extremitäten. Die Verletzungen entsprechen einer inkompletten Lähmung. Die Situation hat sich nach einer Operation schrittweise gebessert.

Werbung

Werbung

Nach der Erstversorgung und dem ersten Teil des Reha-Prozesses wurde der 21-Jährige aus Endingen am Kaiserstuhl mittlerweile von Portugal in eine Spezialklinik in Madrid überstellt. Der ehemalige Junioren-Vizeweltmeister ist in der spanischen Hauptstadt in den besten Händen, und arbeitet permanent an seinem Körper. Das Umfeld kann definitiv als ‹state of the art› bezeichnet werden.

Die Behandlung auf Top-Niveau ist derzeit durch Spenden gewährleistet, die von Freunden wie Milan Schmüser im Zuge von großzügigen und sehr erfolgreichen Spendenaktionen für Bähker generiert wurden. Auch in der Szene wurde mehrfach gespendet, zuletzt zum Beispiel bei der österreichischen Enduro-Trophy in Murau, wo mehr als 1600 Euro zusammenkamen.

Klar ist: Die Reha verschlingt Unsummen – bietet Bähker aber im Moment auch den letzten Stand der Medizin. Mithilfe eines modernen Exoskeletts mit diversen Impulsen macht Bähker zum Beispiel mittlerweile auch immer wieder Gehversuche. Langweilig wird dem Enduro-Crack definitiv nicht: Neben den spezifischen Reha-Sessions muss parallel auch der unversehrte obere Teil des Rumpfs permanent gestärkt werden.

Werbung

Werbung

Zuletzt erhielt der tapfere Kämpfer in Madrid Besuch von seiner Freundin Julia, einer ehemaligen österreichischen Kader-Athletin in der Nordischen Kombination aus der Steiermark, wo der Beta-Fahrer zuletzt auch viel Zeit verbrachte. «Es war das beste Wochenende, das ich in den letzten drei Monaten gehabt habe», bestätigt Bähker.