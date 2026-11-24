Betrachtet man den Grand Prix von Las Vegas aus der Perspektive von Audi-Pilot Nico Hülkenberg, so könnte man meinen, es sei ein ganz normales Formel-1-Rennen gewesen. Der Deutsche kam als Elfter ins Ziel, landete somit knapp außerhalb der Punkte. Schon siebenmal beendete Hülki Rennen dieses Jahr auf Platz 11, also in genau einem Drittel aller Rennen. Seine Audi-Mannschaft landete sogar elfmal auf Platz 11. Bei bislang 21 Rennen ist das also mehr als die Hälfte aller GPs.

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In einem in Wahrheit aber ziemlich verrückten GP mit laut Formel 1 352 Überholmanövern landete der deutsche Fahrer doch wieder auf seinem «Stammplatz». Das lag an Problemen mit der Energiefreisetzung, wie Hülkenberg hinterher verriet: «Ich hatte ein paar Probleme mit dem Deployment, mit der Energie. Das war heute schon eine ziemliche Überraschung, schwer zu verstehen und ich fühlte mich ein bisschen wie ein bewegliches Ziel.» Im Feld war ständig viel los.

Audi-F1-Pilot Hülkenberg über Las Vegas

Hülkenberg über seinen Vegas-GP: «Ein Rennen, aus dem wir viel lernen können. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das beim Start war sehr schade. Ich habe die erste Kurve wirklich gut erwischt, aber schon beim Start sah ich, dass ich eine niedrige Batterie hatte. All die gute Arbeit vom Start und in Kurve 1 wurde in der ersten Runde sehr schnell zunichte gemacht. Nach dem Safety-Car gab es dann ein paar spannende Zweikämpfe mit Gabi und Ollie. Aber das war dann wahrscheinlich das Maximum.» Gemeint sind sein Teamkollege Gabriel Bortoleto und Haas-Pilot Ollie Bearman.

Das Racing im Vegas-Rennen war packend – auch wegen der Eigenheiten der neuen Autos in Sachen Energiefreisetzung und Batterieaufladung. Hülkenberg: «Es hat Spaß gemacht. Ich finde, es gab einige spannende Aktionen. Ich glaube, während des gesamten Rennens gab es sogar ganz vorne jede Menge Zweikämpfe.» Richtig, die Führung wechselte laut F1 35-mal. «Aber natürlich gab es, wie wir wissen, ein bisschen dieses Jojo-Spiel mit der Energie und den Überholmanövern. Wenn man den Windschatten verliert, ist das hier so nachteilig. Man verliert einfach so viel, ist dann einfach langsamer. Dagegen kann man natürlich nichts ausrichten.»

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Elfmal Platz 11 für Audi in der Saison 2026: