Yamaha schwimmen die Felle davon: China-Marken das neue Feindbild

Für manche Beobachter war es erstaunlich, wie stark sich Yamaha über die Jahre in der seriennahen Weltmeisterschaft verankert hat. Die Supersport-WM glich lange einem Yamaha-Cup und auch seit Einführung der Next-Generation-Regel rüstet der japanische Hersteller die meisten Piloten aus.

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Außerdem: In der 2024 etablierten WorldWCR fungierte Yamaha als Lieferant der Einheitsmotorräder – zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur Yamaha bereit und in der Lage war, solchen Support zu leisten und sich finanziell zu beteiligen. Im Rahmen der Superbike-Wochenenden findet zudem der R3 World Cup statt (ab 2027 der R7-Cup). Mit sechs R1 (vier Werks- und zwei Kundenmotorräder) ist Yamaha auch in der Superbike-WM prominent vertreten – nur Ducati rüstet mehr Motorräder aus.

Man stelle sich vor, Yamaha würde wie einst Suzuki jegliches Motorsportengagement unvermittelt einstellen – das halbe Fahrerlager wäre verwaist!

Aber vor einem Jahr läutete das Top-Team Evan Bros mit dem Wechsel zu ZX Moto einen Umbruch ein – und holte in der Supersport-WM 2026 aus dem Stand mit Valentin Debise zwei Siege mehr als Yamaha-Weltmeister Albert Arenas. Nach dem Vize-Titel in diesem Jahr wird mit dem chinesischen Hersteller auch in Zukunft zu rechnen sein.

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Der nächste Rückschlag folgte mit der Abkehr von Ten Kate Racing nach acht Jahren, das zukünftig den Werksauftritt von QJ Motor organisieren wird . «Wir sind enttäuscht, dass sie für 2027 einen neuen Weg einschlagen, möchten uns aber bei Ronald und Gerrit Ten Kate sowie ihrem Team für all ihre Bemühungen in den vergangenen acht Jahren bedanken», kommentierte Rennchef Andrea Dosoli. «Ihre Supersport-Bilanz sprach bereits für sich, bevor sie 2019 zu Yamaha wechselten, und durch drei weitere Weltmeistertitel hat Ten Kate dazu beigetragen, dass Yamaha zum erfolgreichsten Supersport-Hersteller geworden ist.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Mit Albert Arenas und Can Öncü verliert Yamaha zudem seine zwei besten diesjährigen Piloten!

In der Women’s Circuit Racing World Championship wird es 2027 gar kein Blau mehr geben: Für die nächsten drei Jahre wird die CF Moto 675SR-R eingesetzt.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen längst: CF Moto steht vor dem Einstieg in die Superbike-WM und könnte Yamaha mittelfristig auch in der Top-Kategorie den Rang ablaufen, zumal es in der abgelaufenen Saison kein Yamaha-Pilot in die Top-10 der Gesamtwertung schaffte.

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