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Kimi Antonelli vor WM-Titel: Vettel-Rekord verpasst, wann fährt er Ferrari?

Zwei Mal fiel die Fahrer-WM-Entscheidung auf dem Circuit of the Americas – 2015 und 2019, jeweils zu Gunsten von Lewis Hamilton. Nun steht sein Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli vor dem Titel.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: Mercedes
Kimi Antonelli
© Mercedes

Im Artikel erwähnt

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25. Oktober 2026 auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin/Texas: Kimi Antonelli kann heute zum jüngsten Weltmeister in 77 Jahren Formel-1-Sport werden, mit 20 Jahren und 61 Tagen (der Rekord steht noch bei Sebastian Vettel mit 23 Jahren, 4 Monaten und 11 Tagen aus Abu Dhabi 2010).

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Kimi zu Vettels erstem Titel: «Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich meine, ich war vier Jahre alt, da interessierte ich mich mehr für meine Hot Wheels-Spielzeugautos!»

«Als ich älter wurde, habe ich mir den Abu Dhabi-GP von 2010 natürlich angesehen. Das war ein verrücktes Titelduell mit Hamilton, Webber, Alonso und eben Vettel. Unglaublich, vier Fahrer mit Titelchancen!»

Im Artikel erwähnt

Da ist es bei Antonelli einfacher. Um es im Tennis-Jargon zu sagen: Der Bologneser hat von heute an einige Match-Bälle.

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Match-Ball Nummer 1: USA-GP. Dazu muss Kimi heute das Rennen gewinnen, George Russell darf nicht besser als Neunter werden, Lewis Hamilton nicht besser als Fünfter.

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Antonellis Vorbereitung auf das vielleicht wichtigste Rennen seiner Karriere: «Ich habe Freunde hier, wir haben Karten gespielt. Dann bin ich früh zu Bett gegangen.»

Kimi wäre der erste Formel-1-Champion, der nach 2000 geboren worden ist.

Antonelli wäre der dritte italienische F1-Weltmeister nach Giuseppe Farina (1950) und Alberto Ascari (1952/1953). Damit auch der erste italienische «campione» nach 73 Jahren!

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Die in Montona (damals in Italien, heute Kroatien) geborene Rennlegende Mario Andretti sagt über den kommenden Champion Antonelli: «Ich bin ein grosser Fan. Ich bin wirklich begeistert von dem, was Kimi zeigt, das ist ein Spektakel für jeden, der die Formel 1 liebt. Bald wird er der vierte Italiener sein, der eine Weltmeisterschaft gewinnt, nach mir, Ascari und Farina.»

Mario beginnt zu lachen: «Nun, ich weiss natürlich, dass ich nicht auf der Liste der italienischen Weltmeister stehe, weil ich offiziell ja als US-Amerikaner gelte, aber ich fühle mich auch zutiefst italienisch und deshalb freue ich mich, dass Antonelli zu den Weltmeistern aufschliesst. Er hat bewiesen, dass er alles hat, was man braucht, um grossartig zu sein, obwohl er so jung ist.»

Verstappen 2024, Norris 2025, Antonelli 2026: Wir hätten erstmals drei verschiedene Champions seit Hamilton 2008, Button 2009 und Vettel 2010.

Antonelli wäre der vierte Mercedes-Champion, nach Juan Manuel Fangio (1954/1955), Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) und Nico Rosberg (2016).

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Weltmeister im zweiten F1-Jahr, das gelang vor Kimi nur Fangio, Jacques Villeneuve und Lewis Hamilton. Im ersten Jahr Champion wurde Giuseppe Farina, als 1950 die Formel-1-WM Premiere feierte.

Kimi Antonelli wird in Italien jetzt schon gefeiert wie ein Rock-Star. Das gibt es eigentlich nur noch eine Steigerung: Wenn dieses Ausnahmetalent eines Tages im Ferrari sitzt. Das wäre der Herzenswunsch vieler Tifosi.

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